Mafl est une page d'accueil open-source conçue pour les personnes qui gèrent plusieurs services auto-hébergés et qui souhaitent un point de départ rapide et sans distraction. L'ensemble de la mise en page est décrit dans un seul fichier de configuration YAML, de sorte que le tableau de bord est reproductible, versionné et facile à sauvegarder avec le reste de votre pile.

L'auto-hébergement de Mafl sur votre propre VPS permet de conserver chaque marque-page, clé API et intégration sur une infrastructure que vous contrôlez. Toutes les requêtes tierces pour les widgets de service sont acheminées via le backend Mafl, afin que les identifiants et les métadonnées ne soient jamais divulgués au navigateur ou aux fournisseurs de tableaux de bord externes.