Déployez Mafl en un clic.
Page d'accueil auto-hébergée minimaliste qui organise chaque service, lien et tableau de bord que vous utilisez derrière un seul onglet.
Sélectionnez un forfait VPS pour Mafl
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mafl
Mafl est une page d'accueil open-source conçue pour les personnes qui gèrent plusieurs services auto-hébergés et qui souhaitent un point de départ rapide et sans distraction. L'ensemble de la mise en page est décrit dans un seul fichier de configuration YAML, de sorte que le tableau de bord est reproductible, versionné et facile à sauvegarder avec le reste de votre pile.
L'auto-hébergement de Mafl sur votre propre VPS permet de conserver chaque marque-page, clé API et intégration sur une infrastructure que vous contrôlez. Toutes les requêtes tierces pour les widgets de service sont acheminées via le backend Mafl, afin que les identifiants et les métadonnées ne soient jamais divulgués au navigateur ou aux fournisseurs de tableaux de bord externes.
Caractéristiques principales de Mafl
Configuration YAML
Définissez des groupes, des services, des thèmes et des widgets dans un seul fichier config.yml que vous pouvez gérer par version et répliquer dans différents environnements.
Widgets de services actifs
Les cartes interactives affichent des données en temps réel telles que la météo, les informations IP et les intégrations personnalisées sans exposer les clés API au navigateur.
Thèmes personnalisés
Basculez entre les thèmes inclus ou concevez le vôtre pour qu'il corresponde à votre marque et partagez-le avec la communauté.
Interface utilisateur multi-langues
Livré avec l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français, le russe, le chinois et plus encore, détecté automatiquement depuis le navigateur du visiteur.
Icônes Iconify et emoji
Choisissez parmi plus de 200 000 icônes vectorielles Iconify, n'importe quel emoji, une URL distante ou une image stockée localement pour chaque tuile de service.
PWA installable
Ajoutez Mafl à votre téléphone ou à votre ordinateur de bureau en tant qu'application web progressive pour une expérience de lanceur instantanée, similaire à une application.
Pourquoi exécuter Mafl sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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