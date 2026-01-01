LubeLogger est une plateforme de gestion dédiée aux passionnés d'automobile, aux propriétaires de flotte et à toute personne souhaitant suivre méticuleusement la santé de leur véhicule. En auto-hébergeant LubeLogger, vous créez un registre privé et permanent de chaque vidange d'huile, réparation et plein de carburant pour chaque véhicule que vous possédez — sans accès tiers et sans frais d'abonnement.

Contrairement aux feuilles de calcul génériques ou aux applications mobiles financées par la publicité, LubeLogger offre une interface spécialisée conçue pour les subtilités de l'entretien automobile, avec des rappels basés sur le kilométrage, des analyses de consommation de carburant et le stockage des reçus, gardant l'ensemble de votre flotte organisé en un seul endroit.