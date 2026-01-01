Déployez LubeLogger en un clic.
L'outil de suivi auto-hébergé ultime pour l'entretien des véhicules et la gestion du carburant, afin de maintenir votre flotte en parfait état.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LubeLogger
LubeLogger est une plateforme de gestion dédiée aux passionnés d'automobile, aux propriétaires de flotte et à toute personne souhaitant suivre méticuleusement la santé de leur véhicule. En auto-hébergeant LubeLogger, vous créez un registre privé et permanent de chaque vidange d'huile, réparation et plein de carburant pour chaque véhicule que vous possédez — sans accès tiers et sans frais d'abonnement.
Contrairement aux feuilles de calcul génériques ou aux applications mobiles financées par la publicité, LubeLogger offre une interface spécialisée conçue pour les subtilités de l'entretien automobile, avec des rappels basés sur le kilométrage, des analyses de consommation de carburant et le stockage des reçus, gardant l'ensemble de votre flotte organisé en un seul endroit.
Caractéristiques principales de LubeLogger
Suivi de l'historique des services
Tenez un registre détaillé de chaque tâche de réparation et d'entretien effectuée sur vos véhicules, avec les dates, les coûts et les notes.
Analyses de la consommation de carburant
Suivez votre consommation de carburant et vos coûts au fil du temps grâce aux calculs automatiques de MPG et aux graphiques de dépenses.
Stockage de documents
Téléchargez et stockez des copies numériques de reçus, de documents d'immatriculation et de cartes d'assurance pour un accès instantané.
Rappels intelligents
Recevez des alertes pour les vidanges d'huile, les rotations de pneus et les inspections à venir, basées sur le kilométrage ou le calendrier de votre véhicule.
Pourquoi exécuter LubeLogger sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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