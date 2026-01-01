Lowcoder est une plateforme low-code open-source qui permet aux développeurs et aux équipes opérationnelles d'assembler des outils internes, des panneaux d'administration et des portails clients avec un constructeur visuel par glisser-déposer. Avec plus de 50 composants, des connecteurs natifs pour les bases de données et les API REST, et un support JavaScript complet pour la logique métier, les équipes livrent des applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en quelques semaines – sans reconstruire un frontend à partir de zéro.

L'auto-hébergement de Lowcoder sur votre propre VPS maintient la logique d'application, les identifiants de source de données et les données d'utilisateurs internes au sein de votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de limites d'utilisation et pas d'accès tiers aux flux de travail dont votre entreprise dépend au quotidien.