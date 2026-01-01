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Plateforme collaborative de prise de décision open source permettant aux groupes de discuter des propositions, de mener des sondages et de prendre des décisions ensemble.

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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Loomio

Loomio est une plateforme open source conçue spécifiquement pour la prise de décision collaborative. Les groupes peuvent y mener des discussions structurées, créer des propositions, organiser des sondages et enregistrer les résultats — le tout en un seul endroit. Contrairement aux outils de chat généraux, Loomio maintient les conversations axées sur l'atteinte de décisions claires, ce qui en fait un outil idéal pour les coopératives, les organisations à but non lucratif, les associations communautaires et les équipes distribuées.

L'auto-hébergement de Loomio sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des données des membres, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un service tiers. Ce déploiement comprend l'application web Rails complète, le worker de fond Sidekiq, la base de données PostgreSQL, la file d'attente Redis et un serveur Hocuspocus pour l'édition collaborative de documents en temps réel.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Loomio

Propositions structurées

Créez des propositions à durée limitée avec des options d'accord, de désaccord, d'abstention et de blocage afin que les groupes puissent prendre des décisions responsables avec une piste d'audit claire.

Sondages flexibles

Organisez des votes par classement préférentiel, des votes par points, des sondages par score et des sondages pour fixer l'heure des réunions afin de recueillir des avis de groupe nuancés, au-delà de simples questions oui/non.

Discussions thématiques

Gardez les conversations organisées avec des commentaires en fil de discussion et des réactions contextuelles, afin que le contexte important ne se perde jamais dans un canal de discussion très actif.

Collaboration en temps réel

Modifiez en collaboration le texte de la proposition et les fils de discussion en temps réel à l'aide du serveur Hocuspocus intégré, sans nécessiter d'éditeur tiers.

Sous-groupes et autorisations

Organisez les membres en sous-groupes avec des paramètres de confidentialité et des rôles indépendants, prenant en charge des structures organisationnelles complexes au sein d'une seule installation.

Pourquoi exécuter Loomio sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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