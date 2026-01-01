Déployez Loomio en un clic.
Plateforme collaborative de prise de décision open source permettant aux groupes de discuter des propositions, de mener des sondages et de prendre des décisions ensemble.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Loomio
Loomio est une plateforme open source conçue spécifiquement pour la prise de décision collaborative. Les groupes peuvent y mener des discussions structurées, créer des propositions, organiser des sondages et enregistrer les résultats — le tout en un seul endroit. Contrairement aux outils de chat généraux, Loomio maintient les conversations axées sur l'atteinte de décisions claires, ce qui en fait un outil idéal pour les coopératives, les organisations à but non lucratif, les associations communautaires et les équipes distribuées.
L'auto-hébergement de Loomio sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des données des membres, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un service tiers. Ce déploiement comprend l'application web Rails complète, le worker de fond Sidekiq, la base de données PostgreSQL, la file d'attente Redis et un serveur Hocuspocus pour l'édition collaborative de documents en temps réel.
Caractéristiques principales de Loomio
Propositions structurées
Créez des propositions à durée limitée avec des options d'accord, de désaccord, d'abstention et de blocage afin que les groupes puissent prendre des décisions responsables avec une piste d'audit claire.
Sondages flexibles
Organisez des votes par classement préférentiel, des votes par points, des sondages par score et des sondages pour fixer l'heure des réunions afin de recueillir des avis de groupe nuancés, au-delà de simples questions oui/non.
Discussions thématiques
Gardez les conversations organisées avec des commentaires en fil de discussion et des réactions contextuelles, afin que le contexte important ne se perde jamais dans un canal de discussion très actif.
Collaboration en temps réel
Modifiez en collaboration le texte de la proposition et les fils de discussion en temps réel à l'aide du serveur Hocuspocus intégré, sans nécessiter d'éditeur tiers.
Sous-groupes et autorisations
Organisez les membres en sous-groupes avec des paramètres de confidentialité et des rôles indépendants, prenant en charge des structures organisationnelles complexes au sein d'une seule installation.
Pourquoi exécuter Loomio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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