Déployez Logto en un clic.
Plateforme complète d'identité et d'authentification avec prise en charge d'OAuth 2.0, OIDC et du SSO d'entreprise.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Logto
Logto est une plateforme moderne de gestion des identités et des accès qui fournit une infrastructure d'authentification complète pour les applications web, mobiles et API. Elle implémente nativement OAuth 2.0, OpenID Connect et SAML, avec des composants d'interface utilisateur de connexion pré-intégrés, des intégrations de connexion sociale, l'authentification multifacteur (MFA) et le contrôle d'accès basé sur les rôles – permettant ainsi aux équipes d'ajouter une authentification de qualité production sans avoir à la construire de toutes pièces.
L'auto-hébergement de Logto sur votre VPS vous offre un nombre illimité d'utilisateurs à un coût fixe, une souveraineté totale sur les données d'identification et de session, ainsi que la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences de résidence des données ou de conformité que les services d'authentification tiers ne peuvent pas satisfaire.
Caractéristiques principales de Logto
OAuth 2.0 et OIDC
Protocoles standard de l'industrie pour sécuriser les applications et les API sans écrire de logique d'authentification personnalisée.
Intégrations de connexion sociale
Ajoutez Google, GitHub, Microsoft et des dizaines d'autres fournisseurs sociaux à n'importe quelle application avec une configuration minimale.
Authentification multifacteur
Protégez les comptes avec l'authentification multi-facteurs TOTP, SMS et OTP par e-mail et les flux de connexion sans mot de passe.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez les rôles, les autorisations et les portées pour contrôler précisément ce à quoi chaque utilisateur ou application peut accéder.
Gestion de l'organisation
Prend en charge les applications SaaS multi-locataires avec des structures d'organisation et d'équipe intégrées, avec SSO par organisation.
Pourquoi exécuter Logto sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.