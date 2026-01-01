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Serveur d'authentification léger offrant un backend LDAP simplifié et préconfiguré pour les applications auto-hébergées.

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KVM 4
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec LLDAP

LLDAP est un serveur d'authentification léger et prescriptif qui expose une interface LDAP standard soutenue par une interface d'administration web conviviale. Là où les configurations LDAP traditionnelles nécessitent des centaines de pages de schémas, d'ACL et de configuration slapd, LLDAP propose des valeurs par défaut sensées dès l'installation : des schémas utilisateur/groupe/e-mail prédéfinis, un gestionnaire d'utilisateurs graphique et un seul binaire qui démarre en quelques millisecondes.

L'auto-hébergement de LLDAP sur votre VPS vous offre une source unique de vérité pour les comptes utilisateurs pour toutes les applications auto-hébergées qui utilisent LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana, et des dizaines d'autres — sans la surcharge opérationnelle d'OpenLDAP. Les utilisateurs résident à un seul endroit, les changements de mot de passe se propagent partout, et les groupes contrôlent l'accès de manière centralisée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de LLDAP

LDAP pour le reste d'entre nous

Serveur LDAP conforme aux standards avec des valeurs par défaut judicieuses, pour que les applications qui s'attendent à OpenLDAP fonctionnent sans problème, sans la charge de maintenance du schéma et des ACL.

Interface d'administration Web

Gérez les utilisateurs, les groupes et les adhésions via une interface graphique — pas de fichiers ldif, pas de ldapadd en ligne de commande, pas d'édition de schéma.

Source unique de vérité

Chaque application auto-hébergée lit à partir d'une seule base de données utilisateur, de sorte que les changements de mot de passe, les désactivations et les mises à jour d'appartenance à un groupe s'appliquent partout simultanément.

API d'administration GraphQL

Automatisez le provisionnement et la gestion des groupes via une API GraphQL typée en plus de l'interface standard de liaison/recherche LDAP.

Flux de réinitialisation du mot de passe

Flux de réinitialisation de mot de passe intégré basé sur l'e-mail pour les utilisateurs finaux, afin que les administrateurs ne deviennent pas un service d'assistance pour les mots de passe oubliés.

Faible encombrement

Un binaire Rust unique avec persistance SQLite utilise un minimum de CPU et de RAM, laissant de la marge sur le VPS pour les applications qui en ont réellement besoin.

Pourquoi exécuter LLDAP sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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