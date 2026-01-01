LLDAP est un serveur d'authentification léger et prescriptif qui expose une interface LDAP standard soutenue par une interface d'administration web conviviale. Là où les configurations LDAP traditionnelles nécessitent des centaines de pages de schémas, d'ACL et de configuration slapd, LLDAP propose des valeurs par défaut sensées dès l'installation : des schémas utilisateur/groupe/e-mail prédéfinis, un gestionnaire d'utilisateurs graphique et un seul binaire qui démarre en quelques millisecondes.

L'auto-hébergement de LLDAP sur votre VPS vous offre une source unique de vérité pour les comptes utilisateurs pour toutes les applications auto-hébergées qui utilisent LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana, et des dizaines d'autres — sans la surcharge opérationnelle d'OpenLDAP. Les utilisateurs résident à un seul endroit, les changements de mot de passe se propagent partout, et les groupes contrôlent l'accès de manière centralisée.