Déployez LLDAP en un clic.
Serveur d'authentification léger offrant un backend LDAP simplifié et préconfiguré pour les applications auto-hébergées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LLDAP
LLDAP est un serveur d'authentification léger et prescriptif qui expose une interface LDAP standard soutenue par une interface d'administration web conviviale. Là où les configurations LDAP traditionnelles nécessitent des centaines de pages de schémas, d'ACL et de configuration slapd, LLDAP propose des valeurs par défaut sensées dès l'installation : des schémas utilisateur/groupe/e-mail prédéfinis, un gestionnaire d'utilisateurs graphique et un seul binaire qui démarre en quelques millisecondes.
L'auto-hébergement de LLDAP sur votre VPS vous offre une source unique de vérité pour les comptes utilisateurs pour toutes les applications auto-hébergées qui utilisent LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana, et des dizaines d'autres — sans la surcharge opérationnelle d'OpenLDAP. Les utilisateurs résident à un seul endroit, les changements de mot de passe se propagent partout, et les groupes contrôlent l'accès de manière centralisée.
Caractéristiques principales de LLDAP
LDAP pour le reste d'entre nous
Serveur LDAP conforme aux standards avec des valeurs par défaut judicieuses, pour que les applications qui s'attendent à OpenLDAP fonctionnent sans problème, sans la charge de maintenance du schéma et des ACL.
Interface d'administration Web
Gérez les utilisateurs, les groupes et les adhésions via une interface graphique — pas de fichiers ldif, pas de ldapadd en ligne de commande, pas d'édition de schéma.
Source unique de vérité
Chaque application auto-hébergée lit à partir d'une seule base de données utilisateur, de sorte que les changements de mot de passe, les désactivations et les mises à jour d'appartenance à un groupe s'appliquent partout simultanément.
API d'administration GraphQL
Automatisez le provisionnement et la gestion des groupes via une API GraphQL typée en plus de l'interface standard de liaison/recherche LDAP.
Flux de réinitialisation du mot de passe
Flux de réinitialisation de mot de passe intégré basé sur l'e-mail pour les utilisateurs finaux, afin que les administrateurs ne deviennent pas un service d'assistance pour les mots de passe oubliés.
Faible encombrement
Un binaire Rust unique avec persistance SQLite utilise un minimum de CPU et de RAM, laissant de la marge sur le VPS pour les applications qui en ont réellement besoin.
Pourquoi exécuter LLDAP sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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