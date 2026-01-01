Déployez Livebook en un clic.
Carnets Elixir interactifs et collaboratifs pour la science des données, l'automatisation et l'exploration de code en direct.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Livebook
Livebook est une application web open-source pour l'écriture de notebooks Elixir collaboratifs et reproductibles. Conçu spécifiquement pour l'écosystème BEAM, il combine l'exécution de code en direct, des visualisations de données riches et l'édition multijoueur en temps réel dans une seule interface basée sur un navigateur. Contrairement aux environnements de notebooks à usage général, Livebook est profondément intégré au modèle de concurrence d'Elixir et produit des notebooks conçus pour fonctionner de manière identique sur différentes sessions et machines.
L'auto-hébergement de Livebook sur un VPS maintient vos notebooks, pipelines de données et expériences d'apprentissage automatique sur une infrastructure que vous contrôlez — sans limites de taille de notebook, sans frais d'utilisation et sans service cloud tiers gérant votre code ou vos données.
Caractéristiques principales de Livebook
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le même carnet simultanément avec suivi du curseur en temps réel et une édition collaborative sans conflit.
Cellules intelligentes
Les types de cellules prédéfinis automatisent les requêtes SQL, les requêtes HTTP, la lecture de fichiers et la création de graphiques sans écrire de code passe-partout répétitif.
Flux de travail ML et de données
L'intégration native avec Nx, Explorer et Kino permet le calcul numérique, les dataframes et des visualisations riches directement dans les notebooks.
Déploiement d'applications Notebook
Publier n'importe quel notebook en tant qu'application web interactive autonome que les utilisateurs finaux peuvent exécuter sans accès direct à l'interface Livebook.
Reproductible par défaut
Les notebooks enregistrent toutes les dépendances et les valeurs d'exécution dans le fichier lui-même, assurant des résultats cohérents sur différentes machines et déploiements.
Pourquoi exécuter Livebook sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
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