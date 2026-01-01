Déployez Listmonk en un clic.
Gestionnaire de newsletters et de listes de diffusion auto-hébergé et performant, conçu pour des millions d'abonnés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Listmonk
Listmonk est une plateforme de newsletter et de listes de diffusion rapide et open-source, conçue avec Go pour une efficacité maximale. Elle gère des millions d'abonnés avec une utilisation minimale des ressources, prend en charge la segmentation avancée, la personnalisation et l'analyse des campagnes, et fonctionne avec n'importe quel fournisseur SMTP. Son interface d'administration épurée simplifie la gestion des listes et l'envoi de campagnes, sans l'encombrement des outils marketing d'entreprise.
L'auto-hébergement de Listmonk élimine les frais SaaS par e-mail ou par abonné, conserve vos données d'abonné entièrement sur votre propre infrastructure, et vous permet de configurer les taux d'envoi et les fournisseurs SMTP exactement comme votre flux de travail l'exige — sans limites de plateforme ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de Listmonk
Segmentation des abonnés
Créez des campagnes ciblées en segmentant les abonnés avec des attributs personnalisés et des listes dynamiques basées sur des requêtes.
Analyses de campagne
Suivez les taux d'ouverture, les clics, les rebonds et les désabonnements grâce à des rapports détaillés par campagne.
Plusieurs fournisseurs SMTP
Connectez n'importe quel fournisseur SMTP avec basculement et limitation du débit par fournisseur pour maximiser la délivrabilité.
Template Système
Créez des modèles d'e-mail HTML et en texte brut réutilisables avec substitution de variables pour des campagnes personnalisées.
REST API
Gérez les abonnés, les listes et les campagnes par programmation via une API REST complète.
Confidentialité et Outils RGPD
Gestion intégrée des désabonnements, gestion des rebonds et outils d'exportation de données pour la conformité réglementaire.
Pourquoi exécuter Listmonk sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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