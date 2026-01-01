Listmonk est une plateforme de newsletter et de listes de diffusion rapide et open-source, conçue avec Go pour une efficacité maximale. Elle gère des millions d'abonnés avec une utilisation minimale des ressources, prend en charge la segmentation avancée, la personnalisation et l'analyse des campagnes, et fonctionne avec n'importe quel fournisseur SMTP. Son interface d'administration épurée simplifie la gestion des listes et l'envoi de campagnes, sans l'encombrement des outils marketing d'entreprise.

L'auto-hébergement de Listmonk élimine les frais SaaS par e-mail ou par abonné, conserve vos données d'abonné entièrement sur votre propre infrastructure, et vous permet de configurer les taux d'envoi et les fournisseurs SMTP exactement comme votre flux de travail l'exige — sans limites de plateforme ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.