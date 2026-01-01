Déployez LinkAce en un clic.
Archive de signets auto-hébergée avec surveillance automatisée des liens, recherche en texte intégral et une API REST complète.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LinkAce
LinkAce est une archive de signets open-source conçue pour les personnes qui souhaitent une conservation organisée et à long terme de chaque lien qu'elles collectent. Il capture automatiquement les titres et les descriptions, surveille les URL enregistrées pour détecter les cibles cassées ou déplacées, et peut transférer les pages à l'Internet Archive afin que les sources importantes restent accessibles même lorsque le site original disparaît.
L'auto-hébergement de LinkAce sur votre propre VPS protège votre historique de lecture, vos recherches et vos listes partagées des traqueurs tiers et des services de signets propriétaires. La base de données MariaDB et le cache Redis inclus vous offrent une base de connaissances rapide et privée que vous possédez entièrement, avec des marque-pages de navigateur, des flux RSS et une API REST complète pour les intégrations.
Caractéristiques principales de LinkAce
Surveillance automatisée des liens
Les contrôles programmés signalent les liens brisés ou déplacés afin que votre archive ne se dégrade pas silencieusement avec le temps.
Sauvegarde d'Internet Archive
Envoyez automatiquement les URL enregistrées à la Wayback Machine et conservez des copies lisibles des pages qui disparaissent.
Listes, étiquettes et recherche
Organisez les signets avec des listes imbriquées et des balises, puis trouvez rapidement n'importe quoi grâce à une recherche filtrée avancée.
API REST complète
Intégrez LinkAce avec des extensions de navigateur, des clients mobiles, Zapier et des scripts personnalisés via une API entièrement documentée.
Liens publics et privés
Marquez chaque signet comme privé, interne ou public et partagez des collections organisées via des flux RSS dédiés.
Importation et exportation HTML
Importez vos signets de navigateur existants ou exportez votre archive complète à tout moment sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Pourquoi exécuter LinkAce sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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