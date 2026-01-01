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Système de surveillance réseau piloté par la communauté, à découverte automatique, avec une prise en charge SNMP approfondie pour des milliers de modèles d'appareils.

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KVM 1
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec LibreNMS

LibreNMS est un système de surveillance réseau complet, sous licence GPL, qui découvre automatiquement l'intégralité de votre infrastructure via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP et ARP. Il prend en charge des milliers de modèles d'appareils de Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet et bien d'autres, prêts à l'emploi, vous offrant des graphiques de trafic par port, des alertes et une cartographie de la topologie sans frais de licence par appareil.

L'auto-hébergement de LibreNMS sur votre VPS maintient la télémétrie d'infrastructure sensible sur le matériel que vous contrôlez, sans empreinte d'agent sur les appareils surveillés. Ce déploiement regroupe LibreNMS avec MariaDB, Redis et un conteneur de répartiteur de sondage dédié afin que le sondage et les alertes continuent de fonctionner de manière fiable aux côtés de l'interface utilisateur web.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de LibreNMS

Découverte automatique SNMP

Découvrez automatiquement les appareils et leurs interfaces via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP et ARP, sans travail d'inventaire manuel.

Prise en charge étendue des appareils

Livré avec la prise en charge de milliers de modèles de périphériques réseau, de serveurs et d'IoT de Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet, et bien d'autres.

Alertes et notifications

Définissez des règles avec des alertes basées sur des modèles et diffusez-les via e-mail, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, des webhooks et plus de 80 transports.

Facturation et bande passante

Suivez le trafic par port avec des rapports de facturation au 95e centile pour les circuits et les interfaces client, idéal pour les FAI et les fournisseurs de services gérés.

API et intégrations

API REST complète ainsi que des intégrations de premier ordre avec Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping et des cartes basées sur OpenStreetMap.

Sondage distribué

Le service de répartition met à l'échelle le sondage sur plusieurs conteneurs de travail, maintenant les grands réseaux réactifs sans intervalles manqués.

Pourquoi exécuter LibreNMS sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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