LibreNMS est un système de surveillance réseau complet, sous licence GPL, qui découvre automatiquement l'intégralité de votre infrastructure via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP et ARP. Il prend en charge des milliers de modèles d'appareils de Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet et bien d'autres, prêts à l'emploi, vous offrant des graphiques de trafic par port, des alertes et une cartographie de la topologie sans frais de licence par appareil.

L'auto-hébergement de LibreNMS sur votre VPS maintient la télémétrie d'infrastructure sensible sur le matériel que vous contrôlez, sans empreinte d'agent sur les appareils surveillés. Ce déploiement regroupe LibreNMS avec MariaDB, Redis et un conteneur de répartiteur de sondage dédié afin que le sondage et les alertes continuent de fonctionner de manière fiable aux côtés de l'interface utilisateur web.