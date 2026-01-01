Déployez LibreNMS en un clic.
Système de surveillance réseau piloté par la communauté, à découverte automatique, avec une prise en charge SNMP approfondie pour des milliers de modèles d'appareils.
Sélectionnez un forfait VPS pour LibreNMS
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LibreNMS
LibreNMS est un système de surveillance réseau complet, sous licence GPL, qui découvre automatiquement l'intégralité de votre infrastructure via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP et ARP. Il prend en charge des milliers de modèles d'appareils de Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet et bien d'autres, prêts à l'emploi, vous offrant des graphiques de trafic par port, des alertes et une cartographie de la topologie sans frais de licence par appareil.
L'auto-hébergement de LibreNMS sur votre VPS maintient la télémétrie d'infrastructure sensible sur le matériel que vous contrôlez, sans empreinte d'agent sur les appareils surveillés. Ce déploiement regroupe LibreNMS avec MariaDB, Redis et un conteneur de répartiteur de sondage dédié afin que le sondage et les alertes continuent de fonctionner de manière fiable aux côtés de l'interface utilisateur web.
Caractéristiques principales de LibreNMS
Découverte automatique SNMP
Découvrez automatiquement les appareils et leurs interfaces via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP et ARP, sans travail d'inventaire manuel.
Prise en charge étendue des appareils
Livré avec la prise en charge de milliers de modèles de périphériques réseau, de serveurs et d'IoT de Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet, et bien d'autres.
Alertes et notifications
Définissez des règles avec des alertes basées sur des modèles et diffusez-les via e-mail, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, des webhooks et plus de 80 transports.
Facturation et bande passante
Suivez le trafic par port avec des rapports de facturation au 95e centile pour les circuits et les interfaces client, idéal pour les FAI et les fournisseurs de services gérés.
API et intégrations
API REST complète ainsi que des intégrations de premier ordre avec Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping et des cartes basées sur OpenStreetMap.
Sondage distribué
Le service de répartition met à l'échelle le sondage sur plusieurs conteneurs de travail, maintenant les grands réseaux réactifs sans intervalles manqués.
Pourquoi exécuter LibreNMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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