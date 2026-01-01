Déployez LibreDesk en un clic.
Plateforme d'assistance client omnicanal open source avec gestion des tickets, chat en direct, boîtes de réception e-mail et gestion des SLA.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LibreDesk
LibreDesk est une plateforme de support client open source qui consolide les conversations provenant des e-mails, du chat en direct et d'autres canaux dans un espace de travail d'équipe unique. Conçue pour les équipes de support de toute taille, elle couvre l'intégralité du cycle de vie du support — du premier contact à la résolution — avec des outils pour l'attribution, la priorisation, le suivi des SLA, les réponses prédéfinies et les enquêtes de satisfaction client.
L'auto-hébergement de LibreDesk donne à votre équipe la pleine propriété de l'historique des conversations et des données clients, sans frais par agent ou par ticket. Vous contrôlez l'infrastructure, les intégrations et les politiques de rétention, en connectant directement vos boîtes de réception e-mail et vos widgets de chat sans acheminer les données via une plateforme SaaS tierce.
Caractéristiques principales de LibreDesk
Boîtes de réception omnicanal
Gérez les e-mails, le chat en direct et les conversations basées sur API à partir d'une boîte de réception unifiée afin que les agents n'aient jamais à basculer entre les onglets pour répondre.
Gestion des SLA
Définissez des objectifs de temps de réponse et de résolution par boîte de réception et recevez des alertes automatiques avant que les délais ne soient dépassés.
Règles d'automatisation
Déclencher l'attribution automatique, l'étiquetage, les changements de priorité et les réponses en fonction des conditions de la conversation et de la disponibilité de l'agent.
Réponses prédéfinies
Enregistrez et recherchez des modèles de réponse réutilisables afin que les agents répondent de manière cohérente aux questions courantes en quelques secondes.
Enquêtes CSAT
Envoyez automatiquement des enquêtes de satisfaction post-résolution et suivez les scores par agent, équipe et boîte de réception au fil du temps.
Pourquoi exécuter LibreDesk sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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