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Plateforme d'assistance client omnicanal open source avec gestion des tickets, chat en direct, boîtes de réception e-mail et gestion des SLA.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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4 To de bande passante
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KVM 2
217,99MAD
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec LibreDesk

LibreDesk est une plateforme de support client open source qui consolide les conversations provenant des e-mails, du chat en direct et d'autres canaux dans un espace de travail d'équipe unique. Conçue pour les équipes de support de toute taille, elle couvre l'intégralité du cycle de vie du support — du premier contact à la résolution — avec des outils pour l'attribution, la priorisation, le suivi des SLA, les réponses prédéfinies et les enquêtes de satisfaction client.

L'auto-hébergement de LibreDesk donne à votre équipe la pleine propriété de l'historique des conversations et des données clients, sans frais par agent ou par ticket. Vous contrôlez l'infrastructure, les intégrations et les politiques de rétention, en connectant directement vos boîtes de réception e-mail et vos widgets de chat sans acheminer les données via une plateforme SaaS tierce.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de LibreDesk

Boîtes de réception omnicanal

Gérez les e-mails, le chat en direct et les conversations basées sur API à partir d'une boîte de réception unifiée afin que les agents n'aient jamais à basculer entre les onglets pour répondre.

Gestion des SLA

Définissez des objectifs de temps de réponse et de résolution par boîte de réception et recevez des alertes automatiques avant que les délais ne soient dépassés.

Règles d'automatisation

Déclencher l'attribution automatique, l'étiquetage, les changements de priorité et les réponses en fonction des conditions de la conversation et de la disponibilité de l'agent.

Réponses prédéfinies

Enregistrez et recherchez des modèles de réponse réutilisables afin que les agents répondent de manière cohérente aux questions courantes en quelques secondes.

Enquêtes CSAT

Envoyez automatiquement des enquêtes de satisfaction post-résolution et suivez les scores par agent, équipe et boîte de réception au fil du temps.

Pourquoi exécuter LibreDesk sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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