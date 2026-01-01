LibreDesk est une plateforme de support client open source qui consolide les conversations provenant des e-mails, du chat en direct et d'autres canaux dans un espace de travail d'équipe unique. Conçue pour les équipes de support de toute taille, elle couvre l'intégralité du cycle de vie du support — du premier contact à la résolution — avec des outils pour l'attribution, la priorisation, le suivi des SLA, les réponses prédéfinies et les enquêtes de satisfaction client.

L'auto-hébergement de LibreDesk donne à votre équipe la pleine propriété de l'historique des conversations et des données clients, sans frais par agent ou par ticket. Vous contrôlez l'infrastructure, les intégrations et les politiques de rétention, en connectant directement vos boîtes de réception e-mail et vos widgets de chat sans acheminer les données via une plateforme SaaS tierce.