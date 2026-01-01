Déployez Lemmy en un clic.
Agrégateur de liens fédéré et plateforme de discussion qui permet aux communautés de gérer des forums indépendants interconnectés via le Fediverse ActivityPub.
Sélectionnez un forfait VPS pour Lemmy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Lemmy
Lemmy est un agrégateur de liens fédéré et une plateforme de discussion, libre et open-source — imaginez Reddit, mais chaque serveur est géré indépendamment par sa communauté, et tous les serveurs s'interconnectent via le protocole ActivityPub afin que les utilisateurs puissent s'abonner à des communautés à travers le Fediverse. Construit en Rust pour une faible consommation de ressources et une haute concurrence, Lemmy offre des commentaires en fil de discussion, un classement basé sur les votes, une modération communautaire personnalisée, plusieurs algorithmes de tri et une interface utilisateur web soignée.
L'auto-hébergement de Lemmy sur votre VPS permet aux organisateurs de communautés, aux groupes de loisirs et aux intérêts de niche de gérer leur propre forum sans modèles de revenus basés sur la publicité, manipulation algorithmique des flux ou collecte de données par une plateforme centrale. Le PostgreSQL inclus et l'hébergement d'images pict-rs maintiennent tout au sein de votre infrastructure.
Caractéristiques principales de Lemmy
Communautés fédérées
Les utilisateurs de toute instance Lemmy peuvent s'abonner aux communautés sur votre serveur, et vos utilisateurs peuvent s'abonner aux communautés partout dans le Fediverse.
Commentaires imbriqués et vote
Discussion thématique familière de type Reddit avec votes positifs et négatifs, plusieurs algorithmes de tri (chaud, meilleur, nouveau, controversé) et une profondeur de discussion infinie.
Modération par communauté
Chaque communauté a ses propres modérateurs avec des autorisations granulaires, des règles personnalisées et un journal de modération dédié pour la transparence.
Hébergement d'images intégré
Le serveur pict-rs intégré permet aux utilisateurs de télécharger des images et des vidéos directement sur votre instance sans CDN externe ni services tiers.
Fonctionnalités anti-spam
Le CAPTCHA à l'inscription, la limitation de débit, les listes blanches et les listes noires à l'échelle de l'instance, ainsi que les applications d'inscription configurables, permettent de maintenir le spam et les abus gérables.
Applications mobiles
Plusieurs applications iOS et Android se connectent à n'importe quelle instance Lemmy, afin que les utilisateurs puissent naviguer et publier depuis le client mobile de leur choix.
Pourquoi exécuter Lemmy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés