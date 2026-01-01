Déployez LDAP Account Manager en un clic.
Interface web pour la gestion des utilisateurs, des groupes et des objets dans un annuaire OpenLDAP, via une interface de navigateur conviviale.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) est une interface web mature et open-source pour l'administration de comptes stockés dans un annuaire LDAP. Au lieu d'éditer des fichiers LDIF ou de se débattre avec les commandes ldapsearch et ldapmodify, les administrateurs gèrent les utilisateurs Unix et Samba, les groupes, les hôtes, les entrées DHCP, les comptes Kopano et les extensions Asterisk via un navigateur. LAM comprend les schémas LDAP les plus courants prêts à l'emploi et fournit des éditeurs sensibles au type pour chacun.
Ce modèle regroupe LAM avec un serveur d'annuaire OpenLDAP afin que l'ensemble de la pile d'identité s'exécute sur un seul VPS derrière Traefik HTTPS. L'auto-hébergement de LAM conserve les identifiants d'annuaire, les appartenances aux groupes et les données d'identité au sein de votre propre infrastructure, sans dépendance vis-à-vis de fournisseurs d'identité tiers ou de frais SaaS par siège.
Caractéristiques principales de LDAP Account Manager
Interface d'administration basée sur navigateur
Gérez les utilisateurs, les groupes, les hôtes et d'autres objets LDAP via une interface web à onglets au lieu de fichiers LDIF et d'outils en ligne de commande.
Serveur OpenLDAP intégré
Livré avec un annuaire OpenLDAP préconfiguré avec le DN de base choisi, de sorte que le déploiement fournit à la fois l'annuaire et son interface utilisateur de gestion.
Modules de type de compte
Les éditeurs intégrés pour les comptes Unix, les domaines Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, les alias de messagerie et FreeRadius couvrent la plupart des schémas d'annuaire sans code personnalisé.
Importation CSV et exportation PDF
Créez des comptes en masse à partir de feuilles de calcul et générez des fiches de compte PDF imprimables pour les nouvelles recrues directement à partir des données de l'annuaire.
Contrôle d'accès granulaire
Les profils de serveur, les profils de compte et les autorisations au niveau du module vous permettent de déléguer des parties de l'administration de l'annuaire sans accorder tous les droits d'administrateur LDAP.
Interface multi-langues
Traduit dans plus d'une douzaine de langues afin que les équipes administratives puissent travailler dans leur langue préférée sur le même répertoire partagé.
Pourquoi exécuter LDAP Account Manager sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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