LavinMQ est un courtier de messages léger et haute performance, construit autour du protocole AMQP 0-9-1. Conçu pour le débit, il atteint jusqu'à un million de messages par seconde tout en maintenant une faible utilisation de la mémoire et du CPU — ce qui en fait un choix idéal pour les équipes ayant besoin d'une messagerie fiable sans les lourdes charges d'infrastructure.

L'auto-hébergement de LavinMQ sur votre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de messagerie. Il prend en charge les types d'échange direct, topic, fanout et avancés, ainsi que le clustering, la fédération, les files d'attente de flux, MQTT et la surveillance Prometheus — tout ce qui est nécessaire pour des pipelines de messagerie de qualité production.