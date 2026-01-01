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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec LakeFS

LakeFS est une plateforme de versioning de données open-source qui applique des workflows de type Git aux lacs de données. Elle permet aux équipes de créer des branches pour l'expérimentation de données isolée, de valider des instantanés reproductibles et de fusionner les modifications de manière atomique — le tout sans dupliquer les données. LakeFS fonctionne nativement avec AWS S3, Azure Blob Storage et Google Cloud Storage tout en exposant une API entièrement compatible S3, de sorte que les outils existants ne nécessitent aucune modification.

L'auto-hébergement de LakeFS sur votre VPS donne aux équipes de données et de ML un contrôle total sur leur infrastructure de versioning de données. Que vous ayez besoin d'expériences d'apprentissage automatique reproductibles, d'environnements de staging sécurisés pour les pipelines ETL, ou de la capacité de revenir en arrière sur une mauvaise ingestion de données, LakeFS apporte aux opérations de données la même confiance que Git apporte au code.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de LakeFS

Branchement de données de type Git

Créez des branches de données isolées pour l'expérimentation ou la préproduction sans dupliquer les objets, en utilisant le branchement sans copie soutenu uniquement par des métadonnées.

Commits reproductibles

Validez des instantanés de données à tout moment afin que les expériences d'apprentissage automatique et les exécutions de pipelines puissent être reproduites exactement à partir d'un état de données connu.

Fusions atomiques

Fusionner les branches de données vers la branche principale de manière atomique, garantissant que les consommateurs en aval voient toujours un ensemble de données cohérent et complet.

API compatible S3

LakeFS expose un point d'accès entièrement compatible S3, ainsi Spark, Pandas et d'autres outils se connectent sans aucune modification de code.

Restauration des données

Restaurez instantanément n'importe quel commit précédent pour récupérer des suppressions accidentelles ou une mauvaise ingestion de données en quelques secondes.

Pourquoi exécuter LakeFS sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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