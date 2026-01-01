Déployez Lago en un clic.
Plateforme de mesure open source et de facturation basée sur l'utilisation pour les entreprises SaaS, fintech et d'infrastructure.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Lago
Lago est une plateforme de mesure et de facturation open source conçue pour les entreprises SaaS, de la fintech et de l'infrastructure qui ont besoin d'une tarification flexible basée sur l'utilisation. Elle offre l'ingestion d'événements en temps réel, la gestion des abonnements, la génération de factures et une API axée sur les développeurs pour prendre en charge des modèles de tarification complexes — des plans par siège aux niveaux progressifs, par forfait et par pourcentage.
L'auto-hébergement de Lago sur votre propre VPS maintient chaque événement client, facture et règle de tarification sous votre contrôle direct, élimine les frais par transaction facturés par les outils de facturation hébergés, et vous permet d'adapter les intégrations et la rétention des données à vos exigences spécifiques en matière de conformité et de produit.
Caractéristiques principales de Lago
Facturation à l'usage
Facturez par appel d'API, siège, Go, ou toute autre métrique sans avoir à construire une infrastructure de facturation personnalisée de toutes pièces.
Comptage en temps réel
Ingérer les événements clients en temps réel et faire remonter des données d'utilisation précises pour les factures et les tableaux de bord.
Modèles tarifaires flexibles
Combinez des paliers fixes, progressifs, forfaitaires et en pourcentage au sein d'un plan unique pour modéliser n'importe quelle stratégie de tarification.
Génération de factures
Générez et exportez automatiquement des factures PDF basées sur les périodes d'abonnement et l'utilisation mesurée.
API axée sur les développeurs
Intégrez la facturation à votre produit via une API REST propre et des webhooks au lieu d'interfaces utilisateur hébergées.
Pourquoi exécuter Lago sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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