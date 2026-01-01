Kroki est une API HTTP unifiée pour générer des diagrammes à partir de descriptions textuelles. Au lieu d'installer et de maintenir des outils distincts pour chaque format de diagramme, Kroki regroupe plus de 30 bibliothèques de diagrammes — y compris PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr et Excalidraw — derrière un point d'accès unique qui renvoie une sortie SVG, PNG ou PDF.

L'auto-hébergement de Kroki sur votre VPS élimine toute dépendance aux services de rendu publics, maintient les diagrammes d'architecture sensibles au sein de votre réseau et vous permet d'intégrer la génération de diagrammes dans les pipelines de documentation, les wikis et les flux de travail CI/CD sans limites de débit ni données quittant votre infrastructure.