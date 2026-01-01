Déployez Kroki en un clic.
API unifiée de diagramme-as-code qui convertit les descriptions textuelles en diagrammes en utilisant plus de 30 bibliothèques prises en charge.
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Ce que vous pouvez construire avec Kroki
Kroki est une API HTTP unifiée pour générer des diagrammes à partir de descriptions textuelles. Au lieu d'installer et de maintenir des outils distincts pour chaque format de diagramme, Kroki regroupe plus de 30 bibliothèques de diagrammes — y compris PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr et Excalidraw — derrière un point d'accès unique qui renvoie une sortie SVG, PNG ou PDF.
L'auto-hébergement de Kroki sur votre VPS élimine toute dépendance aux services de rendu publics, maintient les diagrammes d'architecture sensibles au sein de votre réseau et vous permet d'intégrer la génération de diagrammes dans les pipelines de documentation, les wikis et les flux de travail CI/CD sans limites de débit ni données quittant votre infrastructure.
Caractéristiques principales de Kroki
30+ bibliothèques de diagrammes
Générer PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN et bien d'autres depuis un seul point de terminaison d'API.
Plusieurs formats de sortie
Récupérez les diagrammes au format SVG, PNG, PDF ou Base64 — choisissez le format qui convient à votre chaîne d'outils de documentation.
Intégration de pipeline
Compatible directement avec Asciidoctor, Confluence, GitLab, et tout outil qui prend en charge la syntaxe de bloc de diagramme Kroki.
Aucun appel externe
Tout le rendu se fait localement sur votre VPS — les diagrammes d'architecture et de système ne quittent jamais votre infrastructure.
API HTTP simple
Envoyez une requête POST avec la source du diagramme ou intégrez une URL GET — aucun SDK ou bibliothèque cliente n'est requis.
Pourquoi exécuter Kroki sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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