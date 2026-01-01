Déployez Kong en un clic.
Passerelle API open-source haute performance pour la gestion, la sécurisation et la mise à l'échelle des microservices et des API.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kong
Kong est la passerelle API open source la plus largement déployée au monde, basée sur OpenResty (Nginx + LuaJIT) pour une latence inférieure à la milliseconde à grande échelle. Elle se place devant vos services pour gérer l'authentification, la limitation de débit, le routage du trafic et l'observabilité grâce à un riche écosystème de plus de 50 plugins — sans modifier le code de votre application.
L'exécution de Kong sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur le trafic API, la configuration des plugins et les identifiants sensibles, sans la tarification basée sur l'utilisation des services de passerelle API gérés. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance de la configuration de Kong et est prêt pour la gestion d'API en production dès son démarrage.
Caractéristiques principales de Kong
Authentification Centralisée
Appliquer l'authentification OAuth 2.0, JWT, par clés API et HMAC sur tous les services à partir d'un point de contrôle unique.
Limitation de débit
Protégez les services en amont des pics de trafic en définissant des limites de taux de requêtes par consommateur ou globales, sans aucune modification de code.
Écosystème de plugins
Étendez Kong avec plus de 50 plugins officiels pour la journalisation, la mise en cache, les transformations et les intégrations tierces.
Admin GUI
Gérez les routes, les services, les consommateurs et les plugins via l'interface web intégrée de Kong Manager sur le port 8002.
Support Multi-protocoles
Acheminer le trafic HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket et TCP via une passerelle unique avec un équilibrage de charge sensible au protocole.
Pourquoi exécuter Kong sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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