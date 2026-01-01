Déployez KitchenOwl en un clic.
Liste de courses partagée, gestionnaire de recettes et planificateur de repas auto-hébergé, qui permet à toute la maisonnée de rester synchronisée depuis n'importe quel appareil.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec KitchenOwl
KitchenOwl est une application open-source auto-hébergée pour les listes de courses, les recettes et la planification des repas pour les foyers. Le backend Flask s'associe à une interface utilisateur web et mobile Flutter pour maintenir les listes de courses, l'inventaire du garde-manger et les recettes sauvegardées synchronisés en temps réel sur les appareils de chaque membre du foyer — téléphones au magasin, tablettes dans la cuisine, ordinateurs portables partout ailleurs.
L'auto-hébergement de KitchenOwl sur votre propre VPS permet de conserver les habitudes d'achat, les collections de recettes et les routines domestiques au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que d'utiliser un SaaS gratuit qui monétise les données d'achat des consommateurs. Le déploiement en conteneur unique est livré avec SQLite pour une faible consommation de ressources, prend en charge un nombre illimité de foyers et de recettes, et s'intègre aux applications mobiles sur iOS et Android pour l'édition de listes en magasin.
Caractéristiques principales de KitchenOwl
Listes de courses mutualisées
Listes de courses synchronisées en temps réel sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables afin que tout le monde voie la même liste pendant les courses ou la planification.
Recettes et planification des repas
Enregistrez des recettes (ou importez-les depuis des URL), planifiez des repas sur un calendrier et générez automatiquement une liste de courses à partir des recettes sélectionnées.
Suivi du garde-manger
Gardez une trace des articles déjà en votre possession afin que la planification des repas puisse les soustraire de la liste de courses générée et éviter les achats en double.
Plusieurs ménages
Gérez des foyers distincts sur une seule instance, chacun avec des listes, des recettes et des membres isolés pour les foyers partagés ou la famille élargie.
Applications iOS et Android
Les applications mobiles propriétaires se connectent à votre instance auto-hébergée pour des mises à jour rapides des listes, des achats hors ligne et la saisie d'articles par code-barres.
Suggestions intelligentes
Les suggestions d'articles et le tri par allée accélèrent la création de listes en apprenant les articles que votre foyer a tendance à acheter ensemble.
Pourquoi exécuter KitchenOwl sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
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