Kibana est l'interface utilisateur web officielle d'Elasticsearch — une plateforme raffinée pour explorer les données, créer des tableaux de bord interactifs, exécuter des requêtes de recherche et gérer un déploiement Elastic Stack. Créé à l'origine en 2013 et maintenant maintenu par Elastic NV, Kibana est la couche de visualisation standard pour toute application basée sur Elasticsearch, de l'analyse de logs et de l'observabilité à la recherche e-commerce et à l'analyse de sécurité.

L'auto-hébergement de Kibana sur votre VPS offre aux équipes de données et de plateforme un environnement complet de visualisation Elastic Stack, sans les frais SaaS par document courants avec Elastic Cloud. Ce modèle regroupe un Elasticsearch à nœud unique avec Kibana, de sorte que la pile est prête à ingérer des données et à créer des tableaux de bord immédiatement après le déploiement.