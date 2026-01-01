Déployez Kibana en un clic.
Plateforme open source de visualisation et d'exploration de données pour Elasticsearch avec des tableaux de bord, la recherche et des outils d'observabilité.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kibana
Kibana est l'interface utilisateur web officielle d'Elasticsearch — une plateforme raffinée pour explorer les données, créer des tableaux de bord interactifs, exécuter des requêtes de recherche et gérer un déploiement Elastic Stack. Créé à l'origine en 2013 et maintenant maintenu par Elastic NV, Kibana est la couche de visualisation standard pour toute application basée sur Elasticsearch, de l'analyse de logs et de l'observabilité à la recherche e-commerce et à l'analyse de sécurité.
L'auto-hébergement de Kibana sur votre VPS offre aux équipes de données et de plateforme un environnement complet de visualisation Elastic Stack, sans les frais SaaS par document courants avec Elastic Cloud. Ce modèle regroupe un Elasticsearch à nœud unique avec Kibana, de sorte que la pile est prête à ingérer des données et à créer des tableaux de bord immédiatement après le déploiement.
Caractéristiques principales de Kibana
Découvrir et explorer
Parcourez les index Elasticsearch avec l'interface Discover — interrogez, filtrez, triez et visualisez les documents bruts pour repérer les modèles et les anomalies en temps réel.
Tableaux de bord et visualisations
Créez des tableaux de bord interactifs avec des graphiques linéaires, des diagrammes à barres, des cartes thermiques, des cartes, des tableaux et des visualisations par glisser-déposer de Lens, partageables entre les équipes.
Recherche et ES|QL
Le DSL de requête complet Elasticsearch, plus ES|QL — un langage de requête en pipeline similaire à Splunk SPL — rendent les requêtes complexes accessibles aux non-développeurs.
Outils d'observabilité
Applications intégrées de surveillance des journaux, métriques, APM et disponibilité pour l'ingestion et l'analyse des données d'observabilité provenant d'Elastic Agent et de Beats.
Cartes et géospatial
Cartes interactives multicouches avec des couches vectorielles, des cartes de chaleur et des géo-agrégations pour visualiser des données géospatiales ainsi que d'autres dimensions.
Alertes et rapports
Alertes basées sur les seuils et les anomalies avec des destinations par e-mail, Slack et webhook, ainsi que la génération programmée de rapports PDF et CSV.
Pourquoi exécuter Kibana sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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