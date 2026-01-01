Déployez Keycloak en un clic.
Gestion des identités et des accès open source de qualité professionnelle, avec prise en charge du SSO, d'OAuth2 et de SAML.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Keycloak
Keycloak est une plateforme de gestion des identités et des accès open source éprouvée, développée par Red Hat et acceptée au sein de la CNCF. Elle gère l'authentification unique, l'authentification multifacteur, la connexion sociale, la fédération LDAP/Active Directory et le contrôle d'accès basé sur les rôles — éliminant ainsi le besoin de créer des systèmes d'authentification personnalisés pour chaque application que vous déployez.
L'auto-hébergement de Keycloak sur votre propre VPS vous donne la pleine propriété des identifiants utilisateur sensibles et des données de session, tout en évitant la tarification par utilisateur des services IAM cloud. Ce déploiement utilise PostgreSQL pour une persistance de niveau production, ce qui le rend adapté à la sécurisation de charges de travail réelles dès le premier jour.
Caractéristiques principales de Keycloak
Authentification unique
Permettre aux utilisateurs de s'authentifier une seule fois et d'accéder à toutes les applications connectées sans ressaisir leurs identifiants, réduisant ainsi les frictions et améliorant la posture de sécurité.
Authentification multi-facteurs
Ajoutez des authentificateurs OTP, WebAuthn et personnalisés à n'importe quel flux de connexion sans modifier vos applications.
Courtage d'identité
Déléguez l'authentification à Google, GitHub, Azure AD, ou tout fournisseur OIDC/SAML tout en gardant votre base de données utilisateur centralisée.
Fédération d'utilisateurs
Synchronisez et authentifiez les utilisateurs à partir de serveurs LDAP ou Active Directory existants sans migrer l'annuaire.
Autorisation granulaire
Définissez les rôles, les groupes et les autorisations au niveau des ressources à travers plusieurs domaines isolés pour les déploiements multi-locataires.
Pourquoi exécuter Keycloak sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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