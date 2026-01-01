Keycloak est une plateforme de gestion des identités et des accès open source éprouvée, développée par Red Hat et acceptée au sein de la CNCF. Elle gère l'authentification unique, l'authentification multifacteur, la connexion sociale, la fédération LDAP/Active Directory et le contrôle d'accès basé sur les rôles — éliminant ainsi le besoin de créer des systèmes d'authentification personnalisés pour chaque application que vous déployez.

L'auto-hébergement de Keycloak sur votre propre VPS vous donne la pleine propriété des identifiants utilisateur sensibles et des données de session, tout en évitant la tarification par utilisateur des services IAM cloud. Ce déploiement utilise PostgreSQL pour une persistance de niveau production, ce qui le rend adapté à la sécurisation de charges de travail réelles dès le premier jour.