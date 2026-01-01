Déployez Kestra en un clic.
Plateforme d'orchestration de flux de travail open source qui vous permet de construire, planifier et surveiller des pipelines de données et des flux de travail d'automatisation avec un éditeur visuel.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kestra
Kestra est une plateforme d'orchestration de flux de travail open source et événementielle, conçue pour les ingénieurs qui ont besoin de planifier, exécuter et surveiller des pipelines complexes sans écrire de code d'infrastructure passe-partout. Elle combine une définition de flux de travail déclarative basée sur YAML avec un éditeur visuel en temps réel, un graphique de topologie en direct et la relecture d'exécution — ce qui la rend accessible aux débutants et suffisamment puissante pour les équipes d'ingénierie de données à grande échelle.
L'auto-hébergement de Kestra sur votre VPS vous offre des flux de travail illimités, une souveraineté totale des données et la possibilité de vous connecter à n'importe quel service ou base de données interne sans exposer les identifiants à un fournisseur SaaS. La bibliothèque de plugins intégrée couvre plus de 400 intégrations prêtes à l'emploi.
Caractéristiques principales de Kestra
Éditeur visuel de flux de travail
Construisez et modifiez des workflows dans une vue topologique basée sur un navigateur qui s'affiche en direct au fur et à mesure que vous tapez du YAML — aucun outil de diagramme séparé n'est nécessaire.
Déclencheurs événementiels
Déclencher des workflows basés sur des plannings, des webhooks, des arrivées de fichiers, des événements de file d'attente de messages ou des modifications de base de données, grâce à des types de déclencheurs intégrés.
400+ Extensions
Connectez-vous à AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs et à des dizaines de bases de données sans écrire de code de connecteur.
Relecture de l'exécution
Réexécutez toute exécution passée de n'importe quelle tâche, inspectez les entrées et les sorties à chaque étape, et déboguez les échecs sans redémarrer l'ensemble du pipeline.
Exécution de tâches en parallèle
Exécutez des groupes de tâches en parallèle ou en séquence au sein du même flux de travail pour maximiser le débit et minimiser la latence de bout en bout du pipeline.
Pourquoi exécuter Kestra sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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