Déployez Keila en un clic.
Plateforme open-source de newsletter et de marketing par e-mail conçue comme une alternative auto-hébergée à Mailchimp, Brevo et Sendinblue.
Sélectionnez un forfait VPS pour Keila
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Keila
Keila est une plateforme open-source de newsletter et de marketing par e-mail qui vous permet de développer, segmenter et atteindre votre liste d'abonnés sans dépendre de Mailchimp, Brevo ou d'autres SaaS commerciaux. Conçue en Elixir et Phoenix pour une délivrabilité élevée et un débit concurrentiel, elle offre un éditeur glisser-déposer épuré, des campagnes automatisées, des tests A/B, la segmentation des abonnés et des flux de confirmation de double opt-in — le tout soutenu par votre propre fournisseur SMTP afin que vous gardiez le contrôle total de la réputation d'envoi et des données de contact.
L'auto-hébergement de Keila sur votre VPS offre aux newsletters, aux éditeurs indépendants et aux petites entreprises des abonnés illimités et des envois illimités, sans la tarification par contact qui devient prohibitive au-delà de quelques milliers de lecteurs. Connectez n'importe quel fournisseur SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, votre propre postfix — et maîtrisez chaque relation avec vos abonnés.
Caractéristiques principales de Keila
Éditeur par glisser-déposer
Un éditeur visuel de newsletters avec des blocs réutilisables, le téléchargement d'images et un aperçu en direct rend la conception de campagnes accessible aux non-développeurs.
Segmentation des abonnés
Définissez des segments basés sur les balises d'abonnement, les champs personnalisés ou les modèles d'activité, puis envoyez des campagnes ciblées à des segments d'audience spécifiques.
Confirmation d'abonnement en 2 étapes
Le flux de confirmation intégré impose le double opt-in par défaut, protégeant la réputation de l'expéditeur et assurant la conformité CAN-SPAM et RGPD.
Apportez votre propre SMTP
Connectez n'importe quel fournisseur SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, ou votre propre postfix — et maîtrisez la délivrabilité et la réputation de l'expéditeur.
Analyses d'ouverture et de clics
Le suivi des ouvertures et des clics par campagne, accompagné des taux de désabonnement et des rapports de rebond, permet d'affiner les lignes d'objet et le contenu au fil du temps.
API et webhooks
L'intégration complète de l'API REST et des webhooks vous permet de synchroniser automatiquement les abonnés à partir de CRM externes, de plateformes e-commerce ou de formulaires d'inscription.
Pourquoi exécuter Keila sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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