Déployez Kan en un clic.
Tableau Kanban open source et outil de gestion de projet conçu comme une alternative à Trello axée sur la confidentialité.
Sélectionnez un forfait VPS pour Kan
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Kan
Kan est un tableau Kanban auto-hébergé et open source, conçu pour les équipes qui souhaitent un contrôle total sur les données de leurs projets. Développé avec Next.js et PostgreSQL, il offre le flux de travail familier de cartes et de tableaux de Trello, sans la tarification par utilisateur ni le verrouillage des données. Les tableaux, les cartes, les étiquettes et les espaces de travail d'équipe sont tous inclus dès le départ.
Héberger Kan sur votre propre VPS signifie que les données de votre projet restent privées et sur une infrastructure que vous contrôlez. Avec la prise en charge de la connexion par e-mail/mot de passe et de plus de 20 fournisseurs OAuth — y compris Google, GitHub et Microsoft — votre équipe peut commencer à collaborer sans configuration supplémentaire.
Caractéristiques principales de Kan
Tableaux Kanban
Organisez le travail sur des tableaux et des cartes avec des étiquettes, des filtres et par glisser-déposer, pour tout flux de travail d'équipe.
Espaces de travail d'équipe
Invitez les membres aux espaces de travail partagés avec des contrôles de visibilité du tableau afin que les bonnes personnes voient les bons projets.
Importation Trello
Migrez les tableaux Trello existants directement dans Kan pour préserver l'historique du projet sans saisie manuelle.
Authentification flexible
Se connecter avec e-mail/mot de passe ou l'un des plus de 20 fournisseurs OAuth, y compris Google, GitHub et Microsoft.
Suivi d'activité
Les journaux d'activité des cartes et les fils de commentaires conservent un historique complet de chaque modification et discussion en un seul endroit.
Pourquoi exécuter Kan sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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