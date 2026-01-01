Kan est un tableau Kanban auto-hébergé et open source, conçu pour les équipes qui souhaitent un contrôle total sur les données de leurs projets. Développé avec Next.js et PostgreSQL, il offre le flux de travail familier de cartes et de tableaux de Trello, sans la tarification par utilisateur ni le verrouillage des données. Les tableaux, les cartes, les étiquettes et les espaces de travail d'équipe sont tous inclus dès le départ.

Héberger Kan sur votre propre VPS signifie que les données de votre projet restent privées et sur une infrastructure que vous contrôlez. Avec la prise en charge de la connexion par e-mail/mot de passe et de plus de 20 fournisseurs OAuth — y compris Google, GitHub et Microsoft — votre équipe peut commencer à collaborer sans configuration supplémentaire.