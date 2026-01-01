Kafbat Kafka UI est un tableau de bord web gratuit et open-source pour l'exploitation des clusters Apache Kafka. En tant que successeur communautaire de Provectus kafka-ui, il offre une interface soignée pour inspecter les brokers, gérer les sujets, parcourir les messages et suivre le décalage des groupes de consommateurs — le tout sans outils en ligne de commande. Le support multi-cluster vous permet de gérer chaque environnement Kafka à partir d'un tableau de bord unique.

L'auto-hébergement de Kafbat Kafka UI sur votre propre VPS maintient vos données de message et vos identifiants de cluster entièrement au sein de votre infrastructure. Ce modèle regroupe un broker Kafka à nœud unique fonctionnant en mode KRaft (aucun ZooKeeper requis), vous offrant une pile Kafka prête pour la production, disponible en un seul clic.