Déployez JupyterLab en un clic.
IDE basé sur le web de nouvelle génération pour les notebooks interactifs, les terminaux et les éditeurs de code dans un environnement unifié de science des données.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec JupyterLab
JupyterLab est le successeur moderne de Jupyter Notebook, offrant une interface flexible et multi-panneaux qui combine des notebooks interactifs, un terminal, un éditeur de code, un explorateur de fichiers et des visualiseurs de sortie dans un seul espace de travail basé sur le navigateur. Il prend en charge plus de 40 kernels de langage et s'intègre avec Git, les bases de données et le stockage cloud grâce à un riche écosystème d'extensions.
Héberger JupyterLab sur un VPS offre aux data scientists et aux chercheurs des ressources de calcul dédiées, sans limites de temps d'exécution, sans plafonds de mémoire et sans réinitialisations de session. Vos packages installés, environnements configurés et jeux de données mis en cache persistent entre les sessions, éliminant le cycle de réinstallation constant courant avec les services de notebooks cloud.
Caractéristiques principales de JupyterLab
Workspace unifié
Travaillez avec des notebooks, des terminaux, des éditeurs de texte et des explorateurs de fichiers simultanément dans une interface multi-panneaux modulable — sans changer de contexte entre les outils.
Noyaux multilingues
Exécutez Python, R, Julia et plus de 40 autres noyaux de langage, en basculant entre eux au sein de la même session pour utiliser le meilleur outil pour chaque tâche.
Terminal intégré
Installez des paquets avec pip ou conda, gérez des dépôts Git et exécutez des commandes système directement depuis le navigateur sans client SSH séparé.
Collaboration en temps réel
Partagez des sessions de notebook avec vos coéquipiers pour une édition simultanée, permettant une analyse en direct en binôme et un développement collaboratif de modèles.
Écosystème d'extensions
Étendez JupyterLab avec l'intégration Git, des connecteurs de base de données, des inspecteurs de variables et des outils de visualisation grâce à une bibliothèque croissante d'extensions communautaires.
Pourquoi exécuter JupyterLab sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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