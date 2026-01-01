Deploy Jupyter Notebook in one click installation.
Interactive web environment for writing and executing live code, data analysis, and visualizations in one document.
Sélectionnez un forfait VPS pour Jupyter Notebook
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jupyter Notebook
Jupyter Notebook is the cornerstone tool for interactive computing, combining executable code cells, rich text, mathematical equations, and inline visualizations in a single shareable document. It is the standard environment for data science, machine learning experimentation, and reproducible research across academia and industry.
Self-hosting Jupyter Notebook on a VPS removes cloud execution limits, protects sensitive datasets from third-party platforms, and gives you persistent storage that survives container restarts — so your notebooks, datasets, and experiment results are always where you left them.
Caractéristiques principales de Jupyter Notebook
Live Code Execution
Run Python code cell-by-cell with immediate output, making iterative data exploration and debugging fast and intuitive.
Inline Visualizations
Render Matplotlib, Seaborn, and Plotly charts directly in the notebook alongside the code that generates them.
Reproducible Research
Combine code, Markdown explanations, and LaTeX equations in one document that captures both the analysis and the reasoning behind it.
Persistent Storage
Notebooks and datasets persist in a dedicated volume across container restarts, ensuring your work is never lost between sessions.
Token-Based Access
Protect your notebook environment with a configurable access token, keeping your data and code private on your public VPS.
Pourquoi exécuter Jupyter Notebook sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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