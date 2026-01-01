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Plateforme open source de gestion des accès privilégiés pour un accès centralisé SSH, RDP et aux bases de données à toute votre infrastructure.

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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec JumpServer

JumpServer est une plateforme de gestion des accès privilégiés (PAM) open source qui fournit une passerelle centralisée pour accéder à tous les actifs d'infrastructure — serveurs, bases de données, clusters Kubernetes et périphériques réseau. Au lieu de distribuer des clés SSH ou de partager directement des mots de passe, les équipes s'authentifient via JumpServer, qui proxyfie chaque connexion, enregistre toutes les activités et enregistre les sessions à des fins d'audit et de conformité. L'accès est régi par des autorisations basées sur les rôles et des flux de travail d'approbation facultatifs.

L'auto-hébergement de JumpServer conserve tous les enregistrements de session, les journaux d'accès et les identifiants stockés sur votre propre infrastructure — ce qui est essentiel pour les cadres de conformité comme SOX, PCI-DSS et ISO 27001 qui exigent des pistes d'audit et la preuve que l'accès aux systèmes sensibles est contrôlé et surveillé.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de JumpServer

Passerelle d'accès centralisée

Acheminer toutes les connexions SSH, RDP, VNC et de base de données via un proxy unique et audité, éliminant l'exposition directe des identifiants aux ingénieurs.

Enregistrement et relecture de session

Chaque session privilégiée est enregistrée et rejouable dans le navigateur, offrant aux équipes de sécurité une piste d'audit complète de toute l'activité de l'infrastructure.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Accorder aux utilisateurs l'accès à des actifs spécifiques avec des autorisations granulaires et des flux de travail d'approbation à durée limitée afin que les identifiants ne soient jamais partagés directement.

Prise en charge multi-protocole

Gérer les serveurs Linux via SSH, les machines Windows via RDP ou VNC, les bases de données relationnelles, les clusters Kubernetes et les périphériques réseau depuis une seule plateforme.

Coffre-fort d'identifiants intégré

Stocker, faire pivoter et pousser les identifiants automatiquement afin que les utilisateurs se connectent via JumpServer sans jamais connaître les mots de passe sous-jacents.

Pourquoi exécuter JumpServer sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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