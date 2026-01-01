Déployez Jump en un clic.
Une page d'accueil auto-hébergée et une page d'état en temps réel qui vous donnent un accès instantané à tous vos sites préférés depuis un tableau de bord unique et élégant.
Sélectionnez un forfait VPS pour Jump
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jump
Jump est une page de démarrage légère et auto-hébergée, ainsi qu'un moniteur de statut en temps réel, conçu pour organiser tous vos liens importants en un seul endroit. Construit avec PHP et servi comme un conteneur Docker unique, il se charge rapidement, reste sécurisé et ne nécessite aucune base de données ni dépendance externe pour fonctionner. Les sites peuvent être définis manuellement via un fichier JSON, découverts automatiquement à partir de conteneurs Docker en cours d'exécution, ou une combinaison des deux.
Jump prend en charge les images d'arrière-plan personnalisées et l'intégration Unsplash, l'affichage multilingue, la catégorisation de sites basée sur des balises, la recherche par clavier avec des moteurs de recherche configurables, et l'intégration optionnelle d'Open Weather Map pour l'heure locale et la météo. Son design épuré et réactif s'adapte aux ordinateurs de bureau et aux mobiles, vous permettant d'accéder à n'importe quel service mis en favori en un seul clic depuis n'importe quel appareil.
Caractéristiques principales de Jump
Suivi du statut en temps réel
Jump vérifie la disponibilité de chaque site sur votre tableau de bord et affiche des indicateurs d'état en direct afin que vous sachiez instantanément si un service est en panne.
Docker Découverte automatique
Listez automatiquement les conteneurs Docker en cours d'exécution comme entrées de tableau de bord en utilisant les étiquettes de conteneur, en gardant votre page d'accueil synchronisée avec votre infrastructure sans mises à jour manuelles.
Organisation basée sur les tags
Regroupez les sites avec des balises et naviguez entre les pages thématiques, en gardant vos liens les plus utilisés visibles sur l'écran d'accueil tandis que les listes plus longues restent soigneusement catégorisées.
Recherche pilotée par le clavier
Ouvrez la barre de recherche multi-moteurs avec Ctrl+Maj+/ et recherchez Google, DuckDuckGo, Bing, ou tout moteur personnalisé sans avoir à utiliser la souris.
Arrière-plans personnalisés et Météo
Utilisez vos propres images d'arrière-plan ou connectez Unsplash pour des paysages aléatoires, et ajoutez une clé API Open Weather Map pour afficher l'heure locale et les conditions météorologiques actuelles.
Aucune base de données requise
Jump s'exécute comme un conteneur unique sans base de données externe, ce qui le rend d'une facilité déconcertante à déployer, sauvegarder et déplacer entre les serveurs.
Pourquoi exécuter Jump sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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