Déployez jsreport en un clic.
Plateforme de reporting JavaScript auto-hébergée pour la génération de documents PDF, Excel et DOCX à partir de modèles HTML via une API REST.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec jsreport
jsreport est un serveur de rapports open-source qui génère des documents commerciaux de qualité professionnelle à partir de modèles HTML. Les équipes de développement l'utilisent comme un service partagé que toute application de l'organisation peut appeler via une API REST — en transmettant des données JSON et en recevant une réponse PDF, une feuille de calcul Excel, un DOCX ou une réponse HTML formatée sans aucune logique de rendu dans l'application appelante. Les modèles sont écrits en HTML et CSS standard à l'aide de Handlebars ou d'autres moteurs pris en charge, de sorte que tout développeur web peut les créer et les maintenir sans apprendre un DSL propriétaire.
L'auto-hébergement de jsreport conserve les documents générés — factures, contrats, états financiers — sur une infrastructure que vous contrôlez, sans envoyer de données commerciales sensibles à un service de rendu tiers. Pas de frais par document et pas de limites d'utilisation.
Caractéristiques principales de jsreport
Plusieurs formats de sortie
Générez des fichiers PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV ou XML à partir du même modèle, en changeant le format via un paramètre d'API sans avoir à gérer des conceptions distinctes.
Rendu de l'API REST
Chaque modèle est un point de terminaison POST — les applications transmettent des données JSON et reçoivent le document rendu en retour, dissociant la logique de rapport du code d'application.
Concepteur basé sur navigateur
Concevez, prévisualisez et testez des modèles de rapport directement dans le navigateur à l'aide de l'éditeur web intégré sans basculer entre les outils.
Planification des rapports
Planifiez l'exécution automatique des rapports à intervalles fixes et livrez-les par e-mail ou stockez le résultat, éliminant ainsi les exportations manuelles récurrentes.
Gestion des versions de modèle
Suivez chaque modification apportée à un modèle grâce à l'historique des versions intégré et restaurez n'importe quelle version précédente sans avoir à gérer un VCS séparé.
Pourquoi exécuter jsreport sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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