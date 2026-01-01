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Plateforme de visioconférence auto-hébergée avec partage d'écran, chiffrement de bout en bout et sans frais par participant — une alternative à Zoom.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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KVM 2
217,99MAD
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Jitsi Meet

Jitsi Meet est une plateforme de visioconférence gratuite et open source qui fonctionne entièrement dans le navigateur à l'aide de WebRTC, sans nécessiter de plugins, d'applications ou de comptes pour les participants. Développé par l'équipe derrière le populaire service public meet.jit.si et utilisé par 8x8 dans sa plateforme cloud commerciale, Jitsi Meet prend en charge la vidéo HD, le partage d'écran, le chiffrement de bout en bout, l'enregistrement, la diffusion en direct sur YouTube, les mains levées, les sondages, les salles de discussion et les sous-titres en direct prêts à l'emploi.

L'auto-hébergement de Jitsi Meet sur votre propre VPS offre aux organisations et aux communautés des minutes de réunion illimitées pour un nombre illimité de participants, chaque flux audio et vidéo étant acheminé par votre propre infrastructure plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait modifier les prix, limiter la bande passante ou analyser les métadonnées des réunions.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Jitsi Meet

Appels vidéo uniquement par navigateur

Les participants rejoignent depuis n'importe quel navigateur moderne sans installer de logiciel, de plugins ou créer de comptes — partagez une URL et les conférences commencent instantanément.

Partage d'écran et enregistrement

Partagez des applications, des onglets de navigateur ou des écrans entiers pendant les appels, avec enregistrement optionnel de la réunion et diffusion en direct sur YouTube ou d'autres points de terminaison RTMP.

Chiffrement de bout en bout

L'E2EE optionnel pour les appels individuels et les réunions en petit groupe maintient les flux audio et vidéo chiffrés de l'expéditeur au destinataire, même depuis le serveur lui-même.

Salles de répartition et sondages

Divisez les réunions plus importantes en petits groupes de discussion, lancez des sondages en direct, levez la main et utilisez les réactions pour une dynamique de conférence interactive.

Sous-titres en direct et accès par téléphone

L'intégration facultative avec Jigasi pour la numérotation SIP et le sous-titrage en direct rend les réunions accessibles aux appelants téléphoniques et aux participants qui ont besoin de transcriptions.

Pas de tarification par utilisateur

Organisez des réunions illimitées avec un nombre illimité de participants sur votre propre VPS — sans frais par participant, sans limites de temps de réunion, sans invites de mise à niveau.

Pourquoi exécuter Jitsi Meet sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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