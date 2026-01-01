Déployez Jitsi Meet en un clic.
Plateforme de visioconférence auto-hébergée avec partage d'écran, chiffrement de bout en bout et sans frais par participant — une alternative à Zoom.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jitsi Meet
Jitsi Meet est une plateforme de visioconférence gratuite et open source qui fonctionne entièrement dans le navigateur à l'aide de WebRTC, sans nécessiter de plugins, d'applications ou de comptes pour les participants. Développé par l'équipe derrière le populaire service public meet.jit.si et utilisé par 8x8 dans sa plateforme cloud commerciale, Jitsi Meet prend en charge la vidéo HD, le partage d'écran, le chiffrement de bout en bout, l'enregistrement, la diffusion en direct sur YouTube, les mains levées, les sondages, les salles de discussion et les sous-titres en direct prêts à l'emploi.
L'auto-hébergement de Jitsi Meet sur votre propre VPS offre aux organisations et aux communautés des minutes de réunion illimitées pour un nombre illimité de participants, chaque flux audio et vidéo étant acheminé par votre propre infrastructure plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait modifier les prix, limiter la bande passante ou analyser les métadonnées des réunions.
Caractéristiques principales de Jitsi Meet
Appels vidéo uniquement par navigateur
Les participants rejoignent depuis n'importe quel navigateur moderne sans installer de logiciel, de plugins ou créer de comptes — partagez une URL et les conférences commencent instantanément.
Partage d'écran et enregistrement
Partagez des applications, des onglets de navigateur ou des écrans entiers pendant les appels, avec enregistrement optionnel de la réunion et diffusion en direct sur YouTube ou d'autres points de terminaison RTMP.
Chiffrement de bout en bout
L'E2EE optionnel pour les appels individuels et les réunions en petit groupe maintient les flux audio et vidéo chiffrés de l'expéditeur au destinataire, même depuis le serveur lui-même.
Salles de répartition et sondages
Divisez les réunions plus importantes en petits groupes de discussion, lancez des sondages en direct, levez la main et utilisez les réactions pour une dynamique de conférence interactive.
Sous-titres en direct et accès par téléphone
L'intégration facultative avec Jigasi pour la numérotation SIP et le sous-titrage en direct rend les réunions accessibles aux appelants téléphoniques et aux participants qui ont besoin de transcriptions.
Pas de tarification par utilisateur
Organisez des réunions illimitées avec un nombre illimité de participants sur votre propre VPS — sans frais par participant, sans limites de temps de réunion, sans invites de mise à niveau.
Pourquoi exécuter Jitsi Meet sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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