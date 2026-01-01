Déployez jfa-go avec une installation en un clic.
Gestion des utilisateurs basée sur invitation pour Jellyfin avec des profils, des réinitialisations de mot de passe et des notifications multicanaux.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec jfa-go
jfa-go est un compagnon auto-hébergé de gestion des utilisateurs pour Jellyfin (avec support secondaire Emby) qui remplace la création manuelle de comptes par des liens d'invitation partageables. Chaque invitation peut appliquer un profil Jellyfin qui contrôle l'accès à la bibliothèque, les limites de transcodage et d'autres paramètres du serveur, tandis que les options de plafonds d'utilisation, de dates d'expiration, de règles de mot de passe et de CAPTCHA donnent aux administrateurs un contrôle strict sur qui s'inscrit et comment.
L'auto-hébergement de jfa-go aux côtés de Jellyfin élimine les frictions liées à l'intégration de la famille, des amis ou des supporters payants, ajoute des flux de réinitialisation de mot de passe qui fonctionnent avec la fonction native de Jellyfin « Mot de passe oublié », et connecte les notifications utilisateur à Discord, Telegram, Matrix et l'e-mail sans donner aucune donnée à des services tiers.
Caractéristiques principales de jfa-go
Inscription sur invitation
Générez des liens d'invitation partageables avec des limites d'utilisation, des dates d'expiration et des profils Jellyfin par lien, afin que chaque invité obtienne automatiquement le bon accès.
Réinitialisation du mot de passe en libre-service
Intégrez le flux "Mot de passe oublié" de Jellyfin ou exposez une page "Mon compte" afin que les utilisateurs puissent réinitialiser leurs identifiants sans contacter un administrateur.
Notifications multi-canaux
Contactez les utilisateurs via Discord, Telegram, Matrix ou par e-mail pour les avertissements d'expiration, les annonces et les événements de compte en utilisant des modèles Markdown.
Gestion des utilisateurs en masse
Affichez chaque compte Jellyfin dans un seul tableau de bord et activez, désactivez, supprimez ou re-profilez les utilisateurs en masse au lieu d'un par un.
Règles d'expiration de compte
Définir une expiration limitée dans le temps pour les invitations afin que les abonnements d'essai ou payants soient automatiquement désactivés ou supprimés après une période fixe.
Synchronisation Ombi et Jellyseerr
Gardez les noms d'utilisateur, les mots de passe et les coordonnées synchronisés entre jfa-go, Ombi et Jellyseerr afin que les requêtes restent liées au bon compte.
Pourquoi exécuter jfa-go sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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