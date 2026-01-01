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Gestion des utilisateurs basée sur invitation pour Jellyfin avec des profils, des réinitialisations de mot de passe et des notifications multicanaux.

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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec jfa-go

jfa-go est un compagnon auto-hébergé de gestion des utilisateurs pour Jellyfin (avec support secondaire Emby) qui remplace la création manuelle de comptes par des liens d'invitation partageables. Chaque invitation peut appliquer un profil Jellyfin qui contrôle l'accès à la bibliothèque, les limites de transcodage et d'autres paramètres du serveur, tandis que les options de plafonds d'utilisation, de dates d'expiration, de règles de mot de passe et de CAPTCHA donnent aux administrateurs un contrôle strict sur qui s'inscrit et comment.

L'auto-hébergement de jfa-go aux côtés de Jellyfin élimine les frictions liées à l'intégration de la famille, des amis ou des supporters payants, ajoute des flux de réinitialisation de mot de passe qui fonctionnent avec la fonction native de Jellyfin « Mot de passe oublié », et connecte les notifications utilisateur à Discord, Telegram, Matrix et l'e-mail sans donner aucune donnée à des services tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de jfa-go

Inscription sur invitation

Générez des liens d'invitation partageables avec des limites d'utilisation, des dates d'expiration et des profils Jellyfin par lien, afin que chaque invité obtienne automatiquement le bon accès.

Réinitialisation du mot de passe en libre-service

Intégrez le flux "Mot de passe oublié" de Jellyfin ou exposez une page "Mon compte" afin que les utilisateurs puissent réinitialiser leurs identifiants sans contacter un administrateur.

Notifications multi-canaux

Contactez les utilisateurs via Discord, Telegram, Matrix ou par e-mail pour les avertissements d'expiration, les annonces et les événements de compte en utilisant des modèles Markdown.

Gestion des utilisateurs en masse

Affichez chaque compte Jellyfin dans un seul tableau de bord et activez, désactivez, supprimez ou re-profilez les utilisateurs en masse au lieu d'un par un.

Règles d'expiration de compte

Définir une expiration limitée dans le temps pour les invitations afin que les abonnements d'essai ou payants soient automatiquement désactivés ou supprimés après une période fixe.

Synchronisation Ombi et Jellyseerr

Gardez les noms d'utilisateur, les mots de passe et les coordonnées synchronisés entre jfa-go, Ombi et Jellyseerr afin que les requêtes restent liées au bon compte.

Pourquoi exécuter jfa-go sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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