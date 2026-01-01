Déployez Jenkins en un clic.
Serveur d'automatisation open source pour la création de pipelines CI/CD avec plus de 1 800 intégrations de plugins.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jenkins
Jenkins est le serveur d'automatisation open source leader mondial, auquel des millions d'équipes de développement font confiance pour alimenter leurs pipelines d'intégration continue et de livraison continue. Avec plus de 1 800 plugins, Jenkins s'intègre à pratiquement tous les outils de développement logiciel moderne — de Git et GitHub à Docker, Kubernetes, AWS, et au-delà.
L'auto-hébergement de Jenkins sur votre propre VPS vous offre des ressources de build dédiées sans facturation à la minute, sans limites de temps d'exécution et un contrôle total sur votre environnement de build. Installez n'importe quel SDK, compilateur ou dépendance dont vos projets ont besoin sans rencontrer de restrictions de plateforme.
Caractéristiques principales de Jenkins
Pipeline as Code
Définissez des workflows CI/CD dans un Jenkinsfile versionné, rendant votre automatisation reproductible et révisable parallèlement à votre code d'application.
1 800+ Extensions
Intégrez Jenkins avec GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack, et pratiquement n'importe quel outil dont votre flux de travail de développement dépend.
Compilations distribuées
Répartissez les builds sur plusieurs agents pour une exécution parallèle, réduisant considérablement le temps de retour sur les grandes suites de tests.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Gérer l'accès de l'équipe avec des autorisations granulaires, prenant en charge les fournisseurs d'authentification LDAP, Active Directory, OAuth et SAML.
Compilations programmées & déclenchées
Exécutez des builds selon des planifications cron, des webhooks Git, des achèvements de tâches en amont ou des validations manuelles pour s'adapter à n'importe quel flux de travail de publication.
Pourquoi exécuter Jenkins sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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