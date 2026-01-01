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KVM 1
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Jaeger

Jaeger est un projet diplômé de la CNCF pour le traçage distribué de bout en bout, initialement développé chez Uber pour surveiller des milliers de microservices. Il capture la manière dont les requêtes se propagent à travers votre système — révélant les dépendances de service, les pannes de synchronisation, la propagation des erreurs et les goulots d'étranglement de latence qui sont invisibles avec la journalisation traditionnelle seule. Ce déploiement prend en charge le protocole OpenTelemetry (OTLP) prêt à l'emploi pour la compatibilité avec les bibliothèques d'instrumentation modernes.

L'auto-hébergement de Jaeger conserve les données de trace — qui contiennent souvent des identifiants d'utilisateur, des requêtes de base de données et des détails d'API internes — entièrement sur votre propre infrastructure. Vous évitez la tarification par trace des fournisseurs APM commerciaux et maintenez un contrôle total sur la rétention et l'accès, avec des coûts prévisibles qui évoluent avec votre VPS plutôt qu'avec votre volume de trafic.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Jaeger

Support OpenTelemetry

L'ingestion OTLP native signifie que toute application instrumentée avec les SDK OpenTelemetry peut envoyer des traces à Jaeger sans exportateurs personnalisés.

Graphe des dépendances de service

Les graphiques de services générés automatiquement affichent les relations d'appel et les volumes de requêtes entre chaque service de votre architecture.

Analyse de traçage approfondie

Les chronologies de trace détaillées décomposent chaque span et opération avec les durées, les balises et les journaux pour identifier précisément les requêtes lentes et les erreurs.

Comparaison de traçage

Comparez les traces d'avant et d'après un déploiement pour identifier rapidement les régressions de performance ou les nouveaux modèles d'erreur introduits par les modifications de code.

Échantillonnage adaptatif

Contrôler le volume de collecte de traces dynamiquement pour équilibrer la profondeur d'observabilité par rapport aux coûts de stockage et d'ingestion dans les systèmes à fort trafic.

Pourquoi exécuter Jaeger sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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