Déployez Jaeger en un clic.
Plateforme de traçage distribué open source pour la surveillance des flux de requêtes et le diagnostic des problèmes de performance dans les architectures de microservices.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Jaeger
Jaeger est un projet diplômé de la CNCF pour le traçage distribué de bout en bout, initialement développé chez Uber pour surveiller des milliers de microservices. Il capture la manière dont les requêtes se propagent à travers votre système — révélant les dépendances de service, les pannes de synchronisation, la propagation des erreurs et les goulots d'étranglement de latence qui sont invisibles avec la journalisation traditionnelle seule. Ce déploiement prend en charge le protocole OpenTelemetry (OTLP) prêt à l'emploi pour la compatibilité avec les bibliothèques d'instrumentation modernes.
L'auto-hébergement de Jaeger conserve les données de trace — qui contiennent souvent des identifiants d'utilisateur, des requêtes de base de données et des détails d'API internes — entièrement sur votre propre infrastructure. Vous évitez la tarification par trace des fournisseurs APM commerciaux et maintenez un contrôle total sur la rétention et l'accès, avec des coûts prévisibles qui évoluent avec votre VPS plutôt qu'avec votre volume de trafic.
Caractéristiques principales de Jaeger
Support OpenTelemetry
L'ingestion OTLP native signifie que toute application instrumentée avec les SDK OpenTelemetry peut envoyer des traces à Jaeger sans exportateurs personnalisés.
Graphe des dépendances de service
Les graphiques de services générés automatiquement affichent les relations d'appel et les volumes de requêtes entre chaque service de votre architecture.
Analyse de traçage approfondie
Les chronologies de trace détaillées décomposent chaque span et opération avec les durées, les balises et les journaux pour identifier précisément les requêtes lentes et les erreurs.
Comparaison de traçage
Comparez les traces d'avant et d'après un déploiement pour identifier rapidement les régressions de performance ou les nouveaux modèles d'erreur introduits par les modifications de code.
Échantillonnage adaptatif
Contrôler le volume de collecte de traces dynamiquement pour équilibrer la profondeur d'observabilité par rapport aux coûts de stockage et d'ingestion dans les systèmes à fort trafic.
Pourquoi exécuter Jaeger sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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