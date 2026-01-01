Jaeger est un projet diplômé de la CNCF pour le traçage distribué de bout en bout, initialement développé chez Uber pour surveiller des milliers de microservices. Il capture la manière dont les requêtes se propagent à travers votre système — révélant les dépendances de service, les pannes de synchronisation, la propagation des erreurs et les goulots d'étranglement de latence qui sont invisibles avec la journalisation traditionnelle seule. Ce déploiement prend en charge le protocole OpenTelemetry (OTLP) prêt à l'emploi pour la compatibilité avec les bibliothèques d'instrumentation modernes.

L'auto-hébergement de Jaeger conserve les données de trace — qui contiennent souvent des identifiants d'utilisateur, des requêtes de base de données et des détails d'API internes — entièrement sur votre propre infrastructure. Vous évitez la tarification par trace des fournisseurs APM commerciaux et maintenez un contrôle total sur la rétention et l'accès, avec des coûts prévisibles qui évoluent avec votre VPS plutôt qu'avec votre volume de trafic.