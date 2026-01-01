Déployez iTop en un clic.
Plateforme ITSM et CMDB open source pour gérer les services informatiques, l'infrastructure et les workflows de support.
Sélectionnez un forfait VPS pour iTop
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec iTop
iTop (IT Operations Portal) est une plateforme de gestion des services informatiques entièrement open-source et basée sur le web, construite autour des meilleures pratiques ITIL. Elle combine une puissante base de données de gestion de configuration avec des modules de helpdesk, de gestion des incidents, des problèmes, des changements et des services — le tout dans une seule application auto-hébergée.
Contrairement aux outils ITSM SaaS qui facturent par agent, l'auto-hébergement d'iTop sur votre propre VPS donne à votre équipe informatique un contrôle total sur vos données, votre personnalisation et vos intégrations. Vous pouvez étendre iTop grâce aux modules complémentaires du iTop Hub pour l'adapter à vos flux de travail opérationnels spécifiques.
Caractéristiques principales de iTop
CMDB intégrée
Suivez tous les actifs informatiques et leurs relations dans une base de données entièrement personnalisable avec une analyse d'impact graphique.
Incident et service d'assistance
Gérer les tickets de support avec suivi des SLA, notifications aux utilisateurs et un historique d'audit complet de chaque action effectuée.
Gestion du changement
Planifiez et approuvez les changements avec des flux de travail structurés qui maintiennent votre environnement informatique stable et traçable.
Catalogue de services
Définir et gérer les offres de services, les contrats et les objectifs de SLA au sein de l'ensemble de votre organisation informatique.
Extensible via des extensions
Étendez iTop avec des extensions communautaires et commerciales depuis le iTop Hub sans modifier le code source.
Pourquoi exécuter iTop sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.