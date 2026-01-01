iTop (IT Operations Portal) est une plateforme de gestion des services informatiques entièrement open-source et basée sur le web, construite autour des meilleures pratiques ITIL. Elle combine une puissante base de données de gestion de configuration avec des modules de helpdesk, de gestion des incidents, des problèmes, des changements et des services — le tout dans une seule application auto-hébergée.

Contrairement aux outils ITSM SaaS qui facturent par agent, l'auto-hébergement d'iTop sur votre propre VPS donne à votre équipe informatique un contrôle total sur vos données, votre personnalisation et vos intégrations. Vous pouvez étendre iTop grâce aux modules complémentaires du iTop Hub pour l'adapter à vos flux de travail opérationnels spécifiques.