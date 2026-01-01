Déployez les outils informatiques en un clic.
Collection d'utilitaires pour développeurs auto-hébergée — encodeurs, formateurs, générateurs de hachage et outils réseau dans une seule interface.
Sélectionnez un forfait VPS pour IT Tools
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec IT Tools
IT Tools rassemble des dizaines d'utilitaires essentiels pour les développeurs, les administrateurs système et les professionnels de l'informatique dans une interface web unique et épurée. Des formateurs JSON et décodeurs JWT aux calculateurs de sous-réseaux et générateurs de mots de passe, chaque outil fonctionne entièrement dans le navigateur afin que les données sensibles ne quittent jamais votre appareil.
L'auto-hébergement d'IT Tools sur un VPS offre à votre équipe une boîte à outils privée et toujours disponible sans dépendre des services en ligne publics. C'est particulièrement utile dans les organisations ayant des politiques de sécurité interdisant l'utilisation d'outils web tiers ou dans des environnements avec un accès internet sortant restreint.
Caractéristiques principales de IT Tools
Traitement côté client
Toutes les opérations s'exécutent directement dans le navigateur — les données sensibles telles que les jetons, les hachages et les certificats n'atteignent jamais le serveur.
Outils de chiffrement et de hachage
Générer des hachages MD5, SHA et bcrypt, créer des UUID, décoder des jetons JWT et travailler avec Base64 et HMAC sans quitter l'interface.
Formateurs de code
Embellissez et minifiez instantanément JSON, SQL, XML, CSS et JavaScript pour nettoyer la sortie des API, des journaux ou des pipelines de build.
Utilitaires Réseau
Calculateurs de sous-réseaux IPv4 et IPv6, vérificateurs de ports et outils de recherche d'adresses MAC pour les tâches quotidiennes d'administration réseau.
Générateurs et Convertisseurs
Génération de mots de passe robustes, lorem ipsum, conversion de dates, conversion d'unités et conversion de bases dans une interface unique et consultable.
Pourquoi exécuter IT Tools sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.