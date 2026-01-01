Déployez InvoiceShelf en un clic.
Plateforme de facturation open source auto-hébergée pour les freelances et les petites entreprises, anciennement connue sous le nom de Crater.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec InvoiceShelf
InvoiceShelf est une plateforme de facturation et de gestion des paiements auto-hébergée pour les freelances, les consultants et les petites entreprises qui ont besoin d'une solution de facturation professionnelle sans frais SaaS mensuels. Elle couvre l'intégralité du processus de facturation : clients, articles, factures, devis, dépenses et paiements — avec prise en charge de plusieurs devises, taux de taxe et modèles PDF personnalisables.
Héberger InvoiceShelf sur votre propre VPS maintient vos données financières et les dossiers de vos clients privés sur une infrastructure que vous contrôlez. Grâce à l'intégration native de la passerelle de paiement Stripe et à un portail client où les clients peuvent consulter et payer les factures en ligne, vous obtenez une expérience de facturation complète et fluide, sans frais par facture ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de InvoiceShelf
Factures et devis
Créez des factures et des devis professionnels avec des modèles personnalisables et la génération automatique de PDF pour chaque document.
Portail de paiement en ligne
Les clients peuvent consulter, télécharger et payer leurs factures en ligne via un portail en libre-service avec l'intégration de la passerelle de paiement Stripe.
Suivi des dépenses
Enregistrez et catégorisez les dépenses professionnelles avec les factures pour conserver une vue financière complète au même endroit.
Prise en charge multidevises
Facturez les clients dans leur devise locale avec des taux de change configurables et la sélection de la devise par facture.
Gestion fiscale
Définissez plusieurs taux de taxe et appliquez-les par article ou par facture pour gérer la TVA, la TPS et d'autres structures fiscales.
Pourquoi exécuter InvoiceShelf sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.