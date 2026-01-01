Jusqu'à 69% de réduction sur Invoice Ninja

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Plateforme open source de facturation et de paiements, conçue pour les freelances et les petites entreprises.

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Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Invoice Ninja

Invoice Ninja est une plateforme open-source riche en fonctionnalités pour créer des factures, suivre les dépenses, gérer les clients et accepter les paiements. Plébiscitée par plus de 100 000 entreprises dans le monde, elle prend en charge plus de 40 passerelles de paiement, des rappels automatisés, des factures récurrentes et le suivi du temps — le tout dans une seule application auto-hébergée.

Exécuter Invoice Ninja sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de vos données financières sans frais par transaction, sans coûts d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Vous obtenez la pleine propriété des dossiers clients, de l'historique des paiements et des rapports financiers sans partager de données commerciales sensibles avec des fournisseurs SaaS tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Invoice Ninja

Paiements multi-passerelles

Acceptez les paiements via Stripe, PayPal, Authorize.net et 40+ autres passerelles directement sur les factures destinées aux clients, sans abonnements supplémentaires.

Factures récurrentes

Automatisez la facturation pour les clients au forfait avec des factures programmées qui sont générées et envoyées selon un cycle configuré, sans intervention manuelle.

Suivi du temps

Enregistrez les heures facturables avec le minuteur intégré et convertissez le temps suivi directement en postes de facture en un seul clic.

Portail client

Offrez à vos clients un portail libre-service personnalisé pour consulter les factures, effectuer des paiements et télécharger les relevés sans vous contacter directement.

Gestion des dépenses

Suivez les dépenses professionnelles, joignez les reçus et convertissez les dépenses en frais facturables aux clients dans un flux de travail fluide et unique.

Pourquoi exécuter Invoice Ninja sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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