Déployez Invoice Ninja en un clic.
Plateforme open source de facturation et de paiements, conçue pour les freelances et les petites entreprises.
Sélectionnez un forfait VPS pour Invoice Ninja
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Invoice Ninja
Invoice Ninja est une plateforme open-source riche en fonctionnalités pour créer des factures, suivre les dépenses, gérer les clients et accepter les paiements. Plébiscitée par plus de 100 000 entreprises dans le monde, elle prend en charge plus de 40 passerelles de paiement, des rappels automatisés, des factures récurrentes et le suivi du temps — le tout dans une seule application auto-hébergée.
Exécuter Invoice Ninja sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de vos données financières sans frais par transaction, sans coûts d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Vous obtenez la pleine propriété des dossiers clients, de l'historique des paiements et des rapports financiers sans partager de données commerciales sensibles avec des fournisseurs SaaS tiers.
Caractéristiques principales de Invoice Ninja
Paiements multi-passerelles
Acceptez les paiements via Stripe, PayPal, Authorize.net et 40+ autres passerelles directement sur les factures destinées aux clients, sans abonnements supplémentaires.
Factures récurrentes
Automatisez la facturation pour les clients au forfait avec des factures programmées qui sont générées et envoyées selon un cycle configuré, sans intervention manuelle.
Suivi du temps
Enregistrez les heures facturables avec le minuteur intégré et convertissez le temps suivi directement en postes de facture en un seul clic.
Portail client
Offrez à vos clients un portail libre-service personnalisé pour consulter les factures, effectuer des paiements et télécharger les relevés sans vous contacter directement.
Gestion des dépenses
Suivez les dépenses professionnelles, joignez les reçus et convertissez les dépenses en frais facturables aux clients dans un flux de travail fluide et unique.
Pourquoi exécuter Invoice Ninja sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.