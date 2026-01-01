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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
80,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Invio

Invio est une application de facturation rapide et ciblée, conçue pour les freelances et les petites équipes qui ont besoin d'une facturation professionnelle sans la complexité des plateformes CRM complètes. Elle couvre le flux de travail essentiel de la facturation — gestion du catalogue de produits, création de factures et liens sécurisés sans mot de passe pour l'accès client — dans une interface épurée et légère qui se charge instantanément, même sur du matériel modeste.

L'auto-hébergement d'Invio sur votre propre VPS vous assure que vos données financières ne transitent jamais par un serveur tiers, sans frais par facture ni coûts d'abonnement. L'historique des factures, les catalogues de produits et les dossiers clients sont stockés dans une base de données SQLite intégrée sur votre propre infrastructure, vous donnant la pleine propriété de vos registres commerciaux.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Invio

Catalogue de produits

Maintenez un catalogue de services et d'articles avec des catégories afin que les postes puissent être ajoutés aux nouvelles factures en quelques secondes avec des prix et des descriptions pré-remplis.

Liens clients sans mot de passe

Partagez les factures via des liens sécurisés que les clients peuvent ouvrir sans créer de compte, éliminant ainsi les frictions du processus de révision des paiements.

Support Multi-langues

Les traductions complètes de l'interface pour l'anglais, l'allemand, le néerlandais et le portugais permettent de facturer les clients internationaux dans leur langue préférée.

Pas de frais d'abonnement

L'auto-hébergement élimine les coûts récurrents des SaaS — ne payez que pour les ressources VPS que vous utilisez déjà, sans facturation par facture ou par utilisateur.

Architecture légère

Le stockage basé sur SQLite, sans service de base de données séparé, simplifie le déploiement et minimise l'utilisation des ressources sur les plans VPS d'entrée de gamme.

Pourquoi exécuter Invio sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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