Déployez Invio en un clic.
Système de facturation auto-hébergé minimaliste pour les freelances et les petites équipes sans frais d'abonnement.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Invio
Invio est une application de facturation rapide et ciblée, conçue pour les freelances et les petites équipes qui ont besoin d'une facturation professionnelle sans la complexité des plateformes CRM complètes. Elle couvre le flux de travail essentiel de la facturation — gestion du catalogue de produits, création de factures et liens sécurisés sans mot de passe pour l'accès client — dans une interface épurée et légère qui se charge instantanément, même sur du matériel modeste.
L'auto-hébergement d'Invio sur votre propre VPS vous assure que vos données financières ne transitent jamais par un serveur tiers, sans frais par facture ni coûts d'abonnement. L'historique des factures, les catalogues de produits et les dossiers clients sont stockés dans une base de données SQLite intégrée sur votre propre infrastructure, vous donnant la pleine propriété de vos registres commerciaux.
Caractéristiques principales de Invio
Catalogue de produits
Maintenez un catalogue de services et d'articles avec des catégories afin que les postes puissent être ajoutés aux nouvelles factures en quelques secondes avec des prix et des descriptions pré-remplis.
Liens clients sans mot de passe
Partagez les factures via des liens sécurisés que les clients peuvent ouvrir sans créer de compte, éliminant ainsi les frictions du processus de révision des paiements.
Support Multi-langues
Les traductions complètes de l'interface pour l'anglais, l'allemand, le néerlandais et le portugais permettent de facturer les clients internationaux dans leur langue préférée.
Pas de frais d'abonnement
L'auto-hébergement élimine les coûts récurrents des SaaS — ne payez que pour les ressources VPS que vous utilisez déjà, sans facturation par facture ou par utilisateur.
Architecture légère
Le stockage basé sur SQLite, sans service de base de données séparé, simplifie le déploiement et minimise l'utilisation des ressources sur les plans VPS d'entrée de gamme.
Pourquoi exécuter Invio sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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