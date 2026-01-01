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Système de gestion des pièces et des stocks open source pour le suivi du stock, des nomenclatures et des informations fournisseurs.

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KVM 1
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KVM 2
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2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
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KVM 4
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
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200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
641,99MAD
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec InvenTree

InvenTree est une plateforme web de gestion des stocks et des pièces conçue pour les équipes d'ingénierie et de fabrication. Elle remplace le suivi basé sur des feuilles de calcul et les outils déconnectés par un système unifié qui gère les niveaux de stock, les catalogues de pièces, les nomenclatures, les informations fournisseurs, les bons de commande et les commandes clients au même endroit. Conçue avec une API REST propre et une architecture de plugins extensible, elle s'intègre aux flux de travail d'ingénierie existants plutôt que de forcer les équipes à s'y adapter.

L'auto-hébergement d'InvenTree sur votre VPS maintient votre base de données de pièces, les prix des fournisseurs et les nomenclatures de production sur une infrastructure que vous contrôlez — particulièrement important pour les projets matériels et les fabricants qui considèrent les données d'approvisionnement des composants comme propriétaires.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de InvenTree

Nomenclature

Définir des nomenclatures multi-niveaux pour les assemblages complexes, avec allocation automatique des stocks et calculs des pénuries pour planifier précisément les fabrications de production.

Suivi des stocks

Suivez les quantités de stock dans plusieurs emplacements de stockage, avec un historique complet des mouvements et des alertes de stock faible pour chaque article.

Gestion des fournisseurs

Associer les liens des fournisseurs et des fabricants à chaque pièce, y compris les grilles tarifaires, les délais d'approvisionnement et les minimums de commande pour une comparaison directe des achats.

Bons de commande

Émettez et suivez les bons de commande de la création à la livraison, avec des mises à jour automatiques des stocks lorsque les expéditions entrantes sont reçues.

API REST et plugins

Une API REST complète et un système de plugins connectent InvenTree à des scanners de codes-barres, des imprimantes d'étiquettes, des systèmes ERP et des flux de travail d'automatisation personnalisés.

Commandes de vente

Gérer les commandes clients et allouer le stock pour l'exécution, en maintenant les ventes et les stocks synchronisés sans outil de gestion des commandes séparé.

Pourquoi exécuter InvenTree sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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