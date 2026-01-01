Déployez InvenTree en un clic.
Système de gestion des pièces et des stocks open source pour le suivi du stock, des nomenclatures et des informations fournisseurs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec InvenTree
InvenTree est une plateforme web de gestion des stocks et des pièces conçue pour les équipes d'ingénierie et de fabrication. Elle remplace le suivi basé sur des feuilles de calcul et les outils déconnectés par un système unifié qui gère les niveaux de stock, les catalogues de pièces, les nomenclatures, les informations fournisseurs, les bons de commande et les commandes clients au même endroit. Conçue avec une API REST propre et une architecture de plugins extensible, elle s'intègre aux flux de travail d'ingénierie existants plutôt que de forcer les équipes à s'y adapter.
L'auto-hébergement d'InvenTree sur votre VPS maintient votre base de données de pièces, les prix des fournisseurs et les nomenclatures de production sur une infrastructure que vous contrôlez — particulièrement important pour les projets matériels et les fabricants qui considèrent les données d'approvisionnement des composants comme propriétaires.
Caractéristiques principales de InvenTree
Nomenclature
Définir des nomenclatures multi-niveaux pour les assemblages complexes, avec allocation automatique des stocks et calculs des pénuries pour planifier précisément les fabrications de production.
Suivi des stocks
Suivez les quantités de stock dans plusieurs emplacements de stockage, avec un historique complet des mouvements et des alertes de stock faible pour chaque article.
Gestion des fournisseurs
Associer les liens des fournisseurs et des fabricants à chaque pièce, y compris les grilles tarifaires, les délais d'approvisionnement et les minimums de commande pour une comparaison directe des achats.
Bons de commande
Émettez et suivez les bons de commande de la création à la livraison, avec des mises à jour automatiques des stocks lorsque les expéditions entrantes sont reçues.
API REST et plugins
Une API REST complète et un système de plugins connectent InvenTree à des scanners de codes-barres, des imprimantes d'étiquettes, des systèmes ERP et des flux de travail d'automatisation personnalisés.
Commandes de vente
Gérer les commandes clients et allouer le stock pour l'exécution, en maintenant les ventes et les stocks synchronisés sans outil de gestion des commandes séparé.
Pourquoi exécuter InvenTree sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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