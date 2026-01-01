Déployez InsForge en un clic.
Plateforme backend open-source pour agents de codage IA, regroupant l'authentification, Postgres, le stockage et les fonctions edge.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec InsForge
InsForge est une plateforme backend tout-en-un, open-source, conçue pour le codage agentique. Elle regroupe les éléments essentiels dont les applications modernes ont besoin — l'authentification, une base de données PostgreSQL avec des API REST et en temps réel, un stockage de fichiers compatible S3, une passerelle de modèles LLM et des fonctions edge basées sur Deno — derrière une interface utilisateur d'administration unique et un serveur MCP que les agents de codage IA peuvent piloter de manière programmatique.
L'auto-hébergement d'InsForge sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total de vos comptes utilisateurs, des données d'application et des fichiers téléchargés, sans tarification par projet, sans limites d'utilisation et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le serveur MCP inclus permet aux agents de codage comme Claude et Cursor de provisionner des tables, de configurer l'authentification, de déployer des fonctions et de gérer le stockage directement depuis votre éditeur.
Caractéristiques principales de InsForge
Agent IA natif
Le serveur MCP intégré expose l'authentification, la base de données, le stockage et les fonctions en tant qu'outils que les agents de codage IA peuvent appeler directement lors du développement de votre application.
PostgreSQL avec API automatique
PostgREST intégré transforme instantanément votre schéma en une API REST versionnée avec une sécurité au niveau des lignes, vous permettant de déployer des points de terminaison sans écrire de code passe-partout.
Authentification intégrée
L'authentification par e-mail et mot de passe, ainsi que les fournisseurs OAuth (Google, GitHub, Discord, et plus encore) sont prêts à être intégrés à votre client avec un seul appel SDK.
Fonctions Edge sur Deno
Écrivez des fonctions TypeScript sans serveur qui s'exécutent sur un environnement d'exécution Deno en bac à sable avec un accès direct à la base de données et à la couche de stockage.
Stockage compatible S3
Téléchargez, servez et gérez les autorisations des fichiers via une couche de stockage compatible S3 qui fonctionne localement sur disque ou avec n'importe quel compartiment S3.
Passerelle de modèle unifié
Une passerelle compatible OpenAI permet à votre application d'appeler plusieurs fournisseurs de LLM via une seule interface API, avec un suivi d'utilisation et une rotation des clés gérés de manière centralisée.
Pourquoi exécuter InsForge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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