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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec InsForge

InsForge est une plateforme backend tout-en-un, open-source, conçue pour le codage agentique. Elle regroupe les éléments essentiels dont les applications modernes ont besoin — l'authentification, une base de données PostgreSQL avec des API REST et en temps réel, un stockage de fichiers compatible S3, une passerelle de modèles LLM et des fonctions edge basées sur Deno — derrière une interface utilisateur d'administration unique et un serveur MCP que les agents de codage IA peuvent piloter de manière programmatique.

L'auto-hébergement d'InsForge sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total de vos comptes utilisateurs, des données d'application et des fichiers téléchargés, sans tarification par projet, sans limites d'utilisation et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le serveur MCP inclus permet aux agents de codage comme Claude et Cursor de provisionner des tables, de configurer l'authentification, de déployer des fonctions et de gérer le stockage directement depuis votre éditeur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de InsForge

Agent IA natif

Le serveur MCP intégré expose l'authentification, la base de données, le stockage et les fonctions en tant qu'outils que les agents de codage IA peuvent appeler directement lors du développement de votre application.

PostgreSQL avec API automatique

PostgREST intégré transforme instantanément votre schéma en une API REST versionnée avec une sécurité au niveau des lignes, vous permettant de déployer des points de terminaison sans écrire de code passe-partout.

Authentification intégrée

L'authentification par e-mail et mot de passe, ainsi que les fournisseurs OAuth (Google, GitHub, Discord, et plus encore) sont prêts à être intégrés à votre client avec un seul appel SDK.

Fonctions Edge sur Deno

Écrivez des fonctions TypeScript sans serveur qui s'exécutent sur un environnement d'exécution Deno en bac à sable avec un accès direct à la base de données et à la couche de stockage.

Stockage compatible S3

Téléchargez, servez et gérez les autorisations des fichiers via une couche de stockage compatible S3 qui fonctionne localement sur disque ou avec n'importe quel compartiment S3.

Passerelle de modèle unifié

Une passerelle compatible OpenAI permet à votre application d'appeler plusieurs fournisseurs de LLM via une seule interface API, avec un suivi d'utilisation et une rotation des clés gérés de manière centralisée.

Pourquoi exécuter InsForge sur Hostinger

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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