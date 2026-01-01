Inngest est un moteur d'orchestration de flux de travail open source qui vous permet d'écrire des fonctions d'arrière-plan fiables, des flux de travail événementiels et des tâches planifiées directement dans le code de votre application. Il gère automatiquement les tentatives, la concurrence, la limitation et la logique de fonction par étapes, ce qui permet à votre code d'application de se concentrer sur la logique métier plutôt que sur les préoccupations d'infrastructure.

L'auto-hébergement d'Inngest sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'exécution, les données et la configuration. Il est livré avec une persistance SQLite intégrée et une file d'attente en mémoire prête à l'emploi, ce qui vous permet d'exécuter la plateforme complète sans avoir besoin de services de base de données ou de courtier de messages externes.