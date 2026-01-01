Déployez Inngest : installation en un clic.
Plateforme d'orchestration de workflows pour l'exécution de fonctions d'arrière-plan fiables, de tâches planifiées et de workflows d'IA.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Inngest
Inngest est un moteur d'orchestration de flux de travail open source qui vous permet d'écrire des fonctions d'arrière-plan fiables, des flux de travail événementiels et des tâches planifiées directement dans le code de votre application. Il gère automatiquement les tentatives, la concurrence, la limitation et la logique de fonction par étapes, ce qui permet à votre code d'application de se concentrer sur la logique métier plutôt que sur les préoccupations d'infrastructure.
L'auto-hébergement d'Inngest sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'exécution, les données et la configuration. Il est livré avec une persistance SQLite intégrée et une file d'attente en mémoire prête à l'emploi, ce qui vous permet d'exécuter la plateforme complète sans avoir besoin de services de base de données ou de courtier de messages externes.
Caractéristiques principales de Inngest
Tâches de fond fiables
Exécutez des tâches en arrière-plan avec des tentatives automatiques, un backoff exponentiel et une gestion des échecs intégrée — aucune infrastructure supplémentaire n'est requise.
Flux de travail de fonctions d'étape
Composez des workflows en plusieurs étapes où chaque étape est individuellement relancée et mise en cache, rendant l'orchestration complexe résistante aux défaillances transitoires.
Exécution événementielle
Déclencher des fonctions à partir d'événements d'application avec une clé d'événement simple, permettant des architectures découplées et réactives entre les services.
Support de workflow AI
Orchestrer des pipelines d'IA de longue durée avec une prise en charge intégrée des limites de concurrence, de la limitation de débit et du jalonnement au niveau des étapes.
Serveur de développement intégré
Développez et testez des workflows localement avec une interface utilisateur complète qui affiche l'historique des événements, les exécutions de fonctions et les traces d'étapes en temps réel.
Pourquoi exécuter Inngest sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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