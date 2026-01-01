Déployez Infisical en un clic.
Gestionnaire de secrets open-source pour synchroniser en toute sécurité les variables d'environnement et les clés API sur chaque projet et environnement.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Infisical
Infisical est une plateforme open-source de gestion de secrets qui remplace les fichiers .env dispersés et les identifiants codés en dur par une source unique et auditable de vérité. Elle offre une interface utilisateur web épurée, une CLI et des intégrations SDK pour stocker, synchroniser et renouveler les secrets à travers les environnements de développement, de staging et de production sans jamais commettre de valeurs sensibles au contrôle de version.
L'auto-hébergement d'Infisical signifie que vos clés API, mots de passe de base de données et jetons de service ne quittent jamais votre propre infrastructure. Vous bénéficiez de pistes d'audit complètes, d'un contrôle d'accès basé sur les rôles et d'un versionnement des secrets sur le matériel que vous contrôlez — sans frais par utilisateur et sans risque qu'une violation par un tiers n'expose vos identifiants.
Caractéristiques principales de Infisical
Stockage centralisé de secrets
Stockez toutes les variables d'environnement pour chaque projet et environnement en un seul endroit, avec une séparation des projets et des environnements intégrée.
Journal d'audit complet
Chaque lecture, écriture et suppression de secret est enregistrée avec des horodatages et l'attribution à l'utilisateur pour la conformité et la réponse aux incidents.
Intégration CLI et SDK
Injectez des secrets dans n'importe quel processus à l'exécution via la CLI ou des SDK natifs pour Node.js, Python, Go, Ruby, et plus encore sans modifier le code de l'application.
Versionnage secret
Chaque modification d'un secret est versionnée, permettant de revenir à toute valeur précédente lorsqu'un mauvais déploiement doit être annulé rapidement.
Support de pipeline CI/CD
Les intégrations natives avec GitHub Actions, GitLab CI, Docker et Kubernetes éliminent le besoin de stocker les secrets sous forme de variables de pipeline en texte clair.
Pourquoi exécuter Infisical sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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