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Gestionnaire de secrets open-source pour synchroniser en toute sécurité les variables d'environnement et les clés API sur chaque projet et environnement.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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4 To de bande passante
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KVM 2
217,99MAD
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2 cœurs vCPU
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KVM 4
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Infisical

Infisical est une plateforme open-source de gestion de secrets qui remplace les fichiers .env dispersés et les identifiants codés en dur par une source unique et auditable de vérité. Elle offre une interface utilisateur web épurée, une CLI et des intégrations SDK pour stocker, synchroniser et renouveler les secrets à travers les environnements de développement, de staging et de production sans jamais commettre de valeurs sensibles au contrôle de version.

L'auto-hébergement d'Infisical signifie que vos clés API, mots de passe de base de données et jetons de service ne quittent jamais votre propre infrastructure. Vous bénéficiez de pistes d'audit complètes, d'un contrôle d'accès basé sur les rôles et d'un versionnement des secrets sur le matériel que vous contrôlez — sans frais par utilisateur et sans risque qu'une violation par un tiers n'expose vos identifiants.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Infisical

Stockage centralisé de secrets

Stockez toutes les variables d'environnement pour chaque projet et environnement en un seul endroit, avec une séparation des projets et des environnements intégrée.

Journal d'audit complet

Chaque lecture, écriture et suppression de secret est enregistrée avec des horodatages et l'attribution à l'utilisateur pour la conformité et la réponse aux incidents.

Intégration CLI et SDK

Injectez des secrets dans n'importe quel processus à l'exécution via la CLI ou des SDK natifs pour Node.js, Python, Go, Ruby, et plus encore sans modifier le code de l'application.

Versionnage secret

Chaque modification d'un secret est versionnée, permettant de revenir à toute valeur précédente lorsqu'un mauvais déploiement doit être annulé rapidement.

Support de pipeline CI/CD

Les intégrations natives avec GitHub Actions, GitLab CI, Docker et Kubernetes éliminent le besoin de stocker les secrets sous forme de variables de pipeline en texte clair.

Pourquoi exécuter Infisical sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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