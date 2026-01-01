Déployez Indico en un clic.
Système de gestion de conférences et d'événements open source développé au CERN pour les communautés académiques et scientifiques.
Sélectionnez un forfait VPS pour Indico
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Indico
Indico est une plateforme de gestion d'événements riche en fonctionnalités, créée au CERN — le berceau du Web — pour coordonner tout, des petits séminaires aux conférences scientifiques mondiales avec des milliers de participants. Elle gère la soumission des résumés et l'évaluation par les pairs, les programmes multi-pistes, les actes de conférence, les réservations de salles, l'inscription, le paiement et l'impression des badges dans un système intégré unique.
L'auto-hébergement d'Indico sur votre VPS maintient les données sensibles des participants, les résumés et les soumissions académiques sur une infrastructure que vous contrôlez, évite les frais SaaS par événement pour les grandes conférences, et vous permet de personnaliser les thèmes, les plugins et l'authentification pour répondre aux exigences institutionnelles.
Caractéristiques principales de Indico
Gestion de conférence
Planifiez des conférences de plusieurs jours et multi-pistes avec des emplois du temps structurés, des présidents de session et la gestion des intervenants, le tout conçu pour les événements académiques.
Résumés et évaluation par les pairs
Recueillez les résumés, attribuez des évaluateurs, exécutez des processus d'évaluation en aveugle ou en double aveugle, et publiez les actes sans outils tiers.
Réservation de salle
Gérer les salles de réunion partagées au sein d'une organisation avec des vues de calendrier, des réservations récurrentes et des flux de travail d'approbation.
Inscription et paiement
Créez des formulaires d'inscription personnalisés avec des codes de réduction, des limites de capacité et des intégrations de paiement pour la billetterie et l'hébergement.
Extensions et SSO
Étendez Indico avec les plugins Zoom, OAuth, SAML, LDAP et Shibboleth pour l'intégrer aux fournisseurs d'identité institutionnels existants.
échelle de qualité CERN
Conçu pour gérer l'intégralité du calendrier des événements du CERN, Indico s'adapte d'un simple séminaire à des conférences accueillant des milliers de participants.
Pourquoi exécuter Indico sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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