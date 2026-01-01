imgproxy est un serveur autonome haute performance pour le traitement d'images à la volée. Au lieu d'écrire du code de manipulation d'images dans votre application ou de payer des frais SaaS par transformation, vous déployez imgproxy une seule fois et transformez les images via des paramètres d'URL. Redimensionnez, recadrez, convertissez, ajoutez des filigranes et optimisez les images en créant une URL — aucune modification de votre stockage d'images ou de votre pipeline de livraison n'est requise.

Basé sur libvips, imgproxy traite les images significativement plus rapidement qu'ImageMagick avec une consommation de mémoire plus faible. Il prend en charge les formats JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF et bien d'autres, avec une sélection automatique du format pour le meilleur rapport qualité-taille. L'auto-hébergement vous offre des transformations d'images illimitées à un coût VPS fixe, sans tarification par requête.