Déployez Imaginary en un clic.
Microservice HTTP rapide et évolutif pour le traitement d'images haute performance, propulsé par libvips.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Imaginary
Imaginary est un microservice HTTP open-source écrit en Go qui effectue des opérations de traitement d'images haute performance telles que le redimensionnement, le recadrage, la rotation, le filigrane, la conversion de format et le recadrage intelligent. Propulsé par libvips, il traite les images plusieurs fois plus rapidement qu'ImageMagick ou GraphicsMagick tout en utilisant beaucoup moins de mémoire.
L'auto-hébergement d'Imaginary sur votre VPS vous offre un service de traitement d'images privé à faible latence pour vos propres sites web, applications mobiles et pipelines, sans frais par requête et sans exposition de données à des tiers. Il est prêt à être intégré via une simple API HTTP et prend en charge l'autorisation par clé API, la signature d'URL, la limitation de débit (throttling) et CORS pour une exposition publique sécurisée.
Caractéristiques principales de Imaginary
Performances de libvips
Traitez les images JPEG, PNG, WEBP, HEIF et TIFF jusqu'à 8 fois plus rapidement qu'ImageMagick avec une faible empreinte mémoire.
Opérations d'image avancées
Redimensionner, recadrer, recadrer intelligemment, faire pivoter, zoomer, appliquer un filigrane, flouter et convertir les formats via un seul point de terminaison HTTP par opération.
Transformations de pipeline
Chaînez plusieurs transformations d'image indépendantes en une seule requête HTTP pour générer des dérivés sans allers-retours supplémentaires.
Clé API et signature des URL
Protégez le service avec l'autorisation par clé API et les signatures d'URL HMAC pour prévenir les abus lorsqu'il est exposé à des clients publics.
Limitation de la concurrence
Le limiteur HTTP intégré limite les requêtes concurrentes par seconde pour maintenir la réactivité du service en cas de trafic intense.
Sources d'URL à distance
Récupérez et traitez les images directement à partir de sources HTTP distantes ou d'un répertoire local monté en utilisant des paramètres de requête.
Pourquoi exécuter Imaginary sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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