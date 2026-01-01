Déployez ILLA Builder en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer visuellement des outils internes, des tableaux de bord et des panneaux d'administration.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ILLA Builder
ILLA Builder est une plateforme de développement low-code open source qui permet aux équipes de créer des outils internes, des tableaux de bord et des panneaux d'administration sans nécessiter une ingénierie front-end approfondie. Une bibliothèque de composants en glisser-déposer, associée à la prise en charge de plus de 40 intégrations — y compris PostgreSQL, MySQL, les API REST et GraphQL — permet aux développeurs de connecter de véritables sources de données et de livrer des applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en plusieurs semaines.
L'auto-hébergement d'ILLA Builder sur votre VPS maintient les données de votre entreprise au sein de votre propre infrastructure, éliminant ainsi les préoccupations concernant les politiques de partage de données SaaS ou la tarification par siège. L'image Docker tout-en-un regroupe tout le nécessaire pour exécuter la plateforme, avec des volumes persistants garantissant que vos projets et ressources connectées sont préservés lors des redémarrages et des mises à jour.
Caractéristiques principales de ILLA Builder
Créateur par glisser-déposer
Assemblez des interfaces utilisateur à partir d'une riche bibliothèque de composants — tableaux, formulaires, graphiques, et plus encore — en les faisant glisser sur un canevas, sans écrire de code de mise en page.
Plus de 40 intégrations de données
Connectez-vous directement à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, aux API REST, GraphQL et à d'autres services populaires pour alimenter vos applications avec des données en temps réel.
JavaScript partout
Écrivez une logique personnalisée en ligne avec JavaScript pour transformer les données, déclencher des actions et ajouter un comportement conditionnel au-delà de ce que les outils sans code permettent généralement.
Collaboration en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier la même application simultanément, ce qui permet aux équipes d'ingénierie et d'exploitation de construire et d'itérer ensemble.
Contrôle des données auto-hébergé
L'exécution sur votre propre VPS maintient toutes les sources de données connectées et la logique d'application au sein de votre infrastructure, prenant en charge les exigences de conformité et de résidence des données.
Pourquoi exécuter ILLA Builder sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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