ILLA Builder est une plateforme de développement low-code open source qui permet aux équipes de créer des outils internes, des tableaux de bord et des panneaux d'administration sans nécessiter une ingénierie front-end approfondie. Une bibliothèque de composants en glisser-déposer, associée à la prise en charge de plus de 40 intégrations — y compris PostgreSQL, MySQL, les API REST et GraphQL — permet aux développeurs de connecter de véritables sources de données et de livrer des applications fonctionnelles en quelques heures plutôt qu'en plusieurs semaines.

L'auto-hébergement d'ILLA Builder sur votre VPS maintient les données de votre entreprise au sein de votre propre infrastructure, éliminant ainsi les préoccupations concernant les politiques de partage de données SaaS ou la tarification par siège. L'image Docker tout-en-un regroupe tout le nécessaire pour exécuter la plateforme, avec des volumes persistants garantissant que vos projets et ressources connectées sont préservés lors des redémarrages et des mises à jour.