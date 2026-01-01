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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Icinga 2

Icinga 2 est le successeur moderne de Nagios, réécrit en C++ pour la performance et construit autour d'un puissant DSL de configuration, d'une API REST native et de modules de fonctionnalités enfichables. Il vérifie la disponibilité des hôtes, des services, des périphériques réseau et des applications, calcule les transitions d'état et les temps d'arrêt, et déclenche des notifications lorsque quelque chose tombe en panne — le tout soutenu par les milliers de plugins compatibles Nagios existants.

Ce modèle regroupe Icinga 2 avec Icinga DB, un démon de synchronisation basé sur Redis, et Icinga Web 2 afin que vous obteniez une pile de surveillance complète avec un tableau de bord moderne prête à l'emploi. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient chaque alerte, métrique et inventaire d'hôte sur une infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par hôte ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Icinga 2

Extension Nagios compatible

Réutilise l'intégralité de l'écosystème de plugins Nagios de sorte que les scripts de vérification existants pour HTTP, SMTP, le disque, le CPU, les bases de données et les certificats fonctionnent sans modifications.

Tableau de bord web moderne

Icinga Web 2 avec le module Icinga DB intègre une interface utilisateur (UI) rapide de liste, de filtre et de détails avec un mode sombre, un acquittement en masse et une planification modale pour les périodes d'indisponibilité.

Puissant DSL de config

Les règles, les modèles et les groupes d'hôtes vous permettent de définir la surveillance de centaines d'hôtes en quelques lignes au lieu de répéter des blocs par hôte.

API REST et événements

API REST complète pour les hôtes, les services, les périodes d'indisponibilité, les commentaires et les accusés de réception, alimentant l'automatisation, les tableaux de bord et les intégrations ChatOps.

Icinga DB synchronisation en continu

Un démon de synchronisation basé sur Redis diffuse chaque résultat de vérification et chaque changement d'état dans MariaDB afin que l'interface utilisateur web reflète toujours l'état en direct avec un décalage minimal.

Surveillance distribuée

Le conteneur maître peut ensuite accepter des zones satellites et d'agents, vous permettant de passer à plusieurs centres de données à partir du même arbre de configuration.

Pourquoi exécuter Icinga 2 sur Hostinger

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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