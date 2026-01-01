Déployez Icinga 2 en un clic.
Plateforme de surveillance open source pour les hôtes, les services et les métriques avec un puissant DSL et une API REST.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Icinga 2
Icinga 2 est le successeur moderne de Nagios, réécrit en C++ pour la performance et construit autour d'un puissant DSL de configuration, d'une API REST native et de modules de fonctionnalités enfichables. Il vérifie la disponibilité des hôtes, des services, des périphériques réseau et des applications, calcule les transitions d'état et les temps d'arrêt, et déclenche des notifications lorsque quelque chose tombe en panne — le tout soutenu par les milliers de plugins compatibles Nagios existants.
Ce modèle regroupe Icinga 2 avec Icinga DB, un démon de synchronisation basé sur Redis, et Icinga Web 2 afin que vous obteniez une pile de surveillance complète avec un tableau de bord moderne prête à l'emploi. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient chaque alerte, métrique et inventaire d'hôte sur une infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par hôte ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Caractéristiques principales de Icinga 2
Extension Nagios compatible
Réutilise l'intégralité de l'écosystème de plugins Nagios de sorte que les scripts de vérification existants pour HTTP, SMTP, le disque, le CPU, les bases de données et les certificats fonctionnent sans modifications.
Tableau de bord web moderne
Icinga Web 2 avec le module Icinga DB intègre une interface utilisateur (UI) rapide de liste, de filtre et de détails avec un mode sombre, un acquittement en masse et une planification modale pour les périodes d'indisponibilité.
Puissant DSL de config
Les règles, les modèles et les groupes d'hôtes vous permettent de définir la surveillance de centaines d'hôtes en quelques lignes au lieu de répéter des blocs par hôte.
API REST et événements
API REST complète pour les hôtes, les services, les périodes d'indisponibilité, les commentaires et les accusés de réception, alimentant l'automatisation, les tableaux de bord et les intégrations ChatOps.
Icinga DB synchronisation en continu
Un démon de synchronisation basé sur Redis diffuse chaque résultat de vérification et chaque changement d'état dans MariaDB afin que l'interface utilisateur web reflète toujours l'état en direct avec un décalage minimal.
Surveillance distribuée
Le conteneur maître peut ensuite accepter des zones satellites et d'agents, vous permettant de passer à plusieurs centres de données à partir du même arbre de configuration.
Pourquoi exécuter Icinga 2 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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