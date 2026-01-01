Déployez Iceshrimp avec une installation en un clic.
Réseau social ActivityPub décentralisé basé sur .NET, succédant à Misskey avec un backend plus rapide et plus léger.
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Ce que vous pouvez construire avec Iceshrimp
Iceshrimp.NET est une réécriture complète du serveur fediverse Iceshrimp, remplaçant la pile Node.js originale par un backend .NET moderne et un frontend Blazor WebAssembly. Le résultat est un réseau social fédéré qui exécute ActivityPub avec une fraction de l'empreinte mémoire et CPU des serveurs de la famille Misskey, tout en restant entièrement compatible avec le fediverse au sens large.
L'auto-hébergement d'Iceshrimp sur votre VPS vous permet de garder le contrôle de votre communauté, de votre contenu et de vos politiques de modération — sans flux algorithmiques, sans publicité et sans verrouillage de plateforme. Une API compatible Mastodon permet également aux utilisateurs de conserver leurs clients mobiles et web préférés.
Caractéristiques principales de Iceshrimp
Fédération ActivityPub
Se connecte nativement avec Mastodon, Misskey, Pleroma et le reste du fediverse afin que vos utilisateurs puissent suivre et interagir à travers des milliers de serveurs indépendants.
API compatible Mastodon
La prise en charge intégrée des clients Mastodon populaires comme Elk, Phanpy, Ice Cubes et Tusky signifie que les utilisateurs conservent les applications qu'ils aiment déjà.
Backend .NET léger
Le tout nouveau backend .NET est significativement plus rapide et plus économe en ressources que les serveurs de la famille Misskey, rendant les plans VPS plus petits viables pour l'hébergement fédéré.
Aperçu public configurable
Un aperçu public en HTML uniquement permet aux visiteurs déconnectés de parcourir le contenu local sans exposer l'application client complète, avec des contrôles granulaires sur ce qui est affiché.
Listes de récupération et de blocage autorisées
La prise en charge intégrée de la récupération autorisée, des modes de fédération par liste de blocage ou liste blanche, et la validation de signature configurable offre aux administrateurs de puissants outils de modération.
Migration depuis Iceshrimp-JS
Un chemin de mise à niveau bien pris en charge signifie que les instances Iceshrimp-JS existantes peuvent migrer vers le nouveau backend sans perdre les comptes, les publications ou les abonnements.
Pourquoi exécuter Iceshrimp sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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