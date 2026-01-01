Déployez HumHub en un clic.
Plateforme open source de réseau social d'entreprise et d'intranet pour créer des communautés d'équipe privées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec HumHub
HumHub est une plateforme de réseau social d'entreprise open source qui permet aux organisations de créer des communautés intranet privées et auto-hébergées. Elle combine la sensation familière des réseaux sociaux — flux d'activités, espaces (canaux de groupe), messagerie directe, profils d'utilisateurs et notifications — avec les exigences de contrôle et de confidentialité d'une plateforme d'équipe interne. Contrairement aux alternatives hébergées telles que Slack ou Microsoft Teams, HumHub fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure, sans frais par utilisateur ni données quittant vos serveurs.
Construit sur une architecture modulaire, HumHub propose une place de marché de plus de 100 modules gratuits et premium couvrant les wikis, les calendriers, la gestion des tâches, les sondages, le partage de fichiers et l'authentification LDAP/Active Directory — ce qui le rend adaptable aux besoins de collaboration spécifiques de toute équipe ou organisation.
Caractéristiques principales de HumHub
Espaces et canaux
Organisez les communautés en Espaces dédiés — chacun avec son propre flux d'activité, ses membres, ses fichiers et ses modules — pour les équipes, les départements ou les projets.
Plus de 100 modules gratuits
Étendez les fonctionnalités avec des modules de la place de marché couvrant les wikis, les calendriers, les sondages, les tableaux de tâches, le partage de fichiers et les appels vidéo — la plupart disponibles gratuitement.
LDAP et SSO
Authentifiez les utilisateurs via LDAP, Active Directory, SAML ou les connexions sociales, en centralisant la gestion des identités avec votre infrastructure d'annuaire existante.
Accès à l'API REST
L'API REST complète vous permet d'intégrer HumHub avec des applications externes, d'automatiser le provisionnement des utilisateurs et de créer des flux de travail personnalisés sur la plateforme.
Thèmes personnalisés
Appliquez des thèmes et une image de marque personnalisés pour correspondre à l'identité visuelle de votre organisation, y compris les logos, les couleurs et les surcharges CSS, sans modifier les fichiers principaux.
Pourquoi exécuter HumHub sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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